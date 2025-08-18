Получал за откровенные сцены от жены: Александр Рудинский о тонкостях актерства

Совсем скоро на Новом канале выйдет сериал Сім’я по неділях. В нем зрители смогут увидеть известного украинского актера Александра Рудинского. Актер рассказал, как ему приходится договариваться с женой об откровенных сценах на съемочных площадках ради фильмов.

Александр Рудинский и откровенные сцены в кино

Напомним, Александр известен не только в Украине, но и за границей. Он сыграл в сериале Джорджа Клуни с Ричардом Гиром, а перед этим сиял в Декамероне! А еще Александра можно было видеть в сериалах Перші ластівки и Голова.

Но молодому актеру приходится договариваться с женой по поводу пикантных сцен и поцелуев в кадре. Об этом Александр рассказал нам.

Сейчас редко в фильмах или сериалах совсем нет интимных сцен. Для кого-то из актеров поцелуи или имитация секса — обычная работа, которая выполняется механически. А как на это реагируют их возлюбленные? Конечно, когда муж или жена тоже играет в кино, должно быть проще!

Жена Александра — Мария Рудинская — тоже актриса. Александр поделился, как рассказывает ей о поцелуях в кадре.

Были случаи, когда я не говорил жене об откровенных сценах и очень хорошо за это получал. Как-то это случилось в Венеции на кинофестивале во время премьеры фильма, которой мы очень ждали. Там была сцена в сауне, где персонажи голые, но обмотанные полотенцами.

— Жена досмотрела фильм, а потом поворачиваю голову, а ее уже нет. Она вышла на 10-15 минут, вернулась красная. Я говорю: “Мария, ну я же говорил! Ну, вроде говорил”, — добавляет с улыбкой актер.

Весной вышла украино-польская картина Дві сестри, где Александр Рудинский тоже сыграл в откровенной сцене. Актер говорит, что режиссер дописал сцену прямо на съемочной площадке.

Я не должен был ни с кем целоваться. Но в конце концов приехал на съемку, и он мне сказал: “Это классное решение, оно мне пришло в голову сегодня утром”.

Александр вспоминает, что съемки проходили на вокзале в Буче. А партнершей была польская актриса. Поэтому друг с другом они общались только на английском. Но удалось все снять.

Помню, после этого сразу поехал в магазин, купил игристое, дома накрыл стол и сказал жене: “Там ничего откровенного! Мы все сделали деликатно”.

Комедийный сериал Сім’я по неділях выйдет уже этой осенью на Новом канале!

