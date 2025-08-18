Отримував за відверті сцени від дружини: Олександр Рудинський про тонкощі акторства

Зовсім скоро на Новому каналі вийде серіал Сім’я по неділях. У ньому глядачі зможуть побачити відомого українського актора Олександра Рудинського. Актор розповів, як йому доводиться домовлятися з дружиною про відверті сцени на знімальних майданчиках заради фільмів.

Олександр Рудинський і відверті сцени в кіно

Нагадаємо, Олександр відомий не лише в Україні, а й за кордоном. Адже він зіграв у серіалі Джорджа Клуні з Річардом Гіром, а перед цим сяяв у Декамероні! А ще Олександра можна було бачити у серіалах Перші ластівки та Голова.

Та молодому актору доводиться домовлятися з дружиною щодо пікантних сцен та поцілунків у кадрі. Про це Олександр розповів нам.

Нині рідко у фільмах чи серіалах зовсім немає інтимних сцен. Для когось з акторів поцілунки чи імітація сексу — звична справа, яка виконується механічно. А як на це реагують їхні кохані? Звісно, коли чоловік чи дружина теж грає у кіно, має бути простіше!

Дружина Олександра — Марія Рудинська — теж акторка. Олександр поділився, як розповідає їй про поцілунки в кадрі.

Були випадки, коли я не казав дружині про відверті сцени й дуже добряче за це отримував. Якось це сталося у Венеції на кінофестивалі під час прем’єри фільму, на яку ми дуже чекали. Там була сцена в сауні, де персонажі голі, але обмотані рушниками.

— Дружина додивилася фільм, а потім повертаю голову, і її вже немає. Вона вийшла на 10-15 хвилин, повернулася багряна. Я кажу: “Маріє, та я ж казав! Ну, наче казав”, — додає з усмішкою актор.

Навесні вийшла україно-польська картина Дві сестри, де Олександр Рудинський теж зіграв у доволі відвертій сцені. Актор каже, що режисер дописав сцену просто на знімальному майданчику.

Я не мав ні з ким цілуватися. Але зрештою приїхав на зйомку, і він мені сказав: “Це класне рішення, воно мені спало на думку сьогодні зранку”.

Олександр згадує, що знімання проходили на вокзалі в Бучі. А партнеркою була польська акторка. Тож одне з одним вони спілкувалися тільки англійською. Але вдалося все зняти.

Пам’ятаю, після цього відразу поїхав у магазин, купив ігристе, вдома накрив стіл і сказав дружині: “Там нічого відвертого! Ми все зробили делікатно”.

Комедійний серіал Сім’я по неділях вийде вже цієї осені на Новому каналі!

