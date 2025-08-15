У Києві відбулася закрита презентація нового альбому творчого об’єднання МУР — РЕБЕЛІЯ [1991].

Вечір пройшов 14 серпня на даху столичного культурного простору і зібрав понад 300 гостей, які першими почули повну музично-візуальну історію відновлення незалежності України.

Презентація альбому РЕБЕЛІЯ [1991]

Особливим моментом вечора став прем’єрний показ 87-хвилинного Lyric Video, створеного членкинею МУР Марією О’Райлі. У ньому поєднані графіка, документалістика та анімація, щоб розповісти про боротьбу України за незалежність.

Разом із відкриттям pre-save нового альбому, МУР оголосили імена артистів, які також засвітяться у піснях: Jerry Heil, OTOY, MONATIK, Артем Пивоваров, Go_A, NAZVA, Кажанна, Klavdia Petrivna, BRYKULETS, Олег Криштопа, Женя Янович, Денис Бігус, Олександр Нотевський.

Кожен учасник презентації отримав Конституцію України — книгу, яка, на думку організаторів, має бути у кожного українця.

Також МУР оголосив старт збору 5 мільйонів гривень на мобільні командні пункти для 12 бригади НГУ Азов через платформу Azov.one.

Коли чекати релізу альбому і туру МУР

Офіційний реліз альбому та публікація Lyric Video відбудуться 24 серпня — у День Незалежності України.

А поки що вже зараз альбом можна додати до свого плейлиста на стрімінгових платформах — це як передзамовлення у цифровому форматі: натискаєш кнопку Додати чи Save на Spotify, Apple Music або іншому сервісі, і в день релізу він автоматично з’явиться у твоїй бібліотеці.

МУР презентував Ребелію: альбом вже можна додати до плейлиста / 5 Фотографій

Вже 21 та 22 серпня у Жовтневому палаці дадуть прем’єру однойменного мюзиклу.

Квитки на ці дати розкуплені, але у вересні виставу знову покажуть у Києві. Після цього МУР та їхня РЕБЕЛІЯ вирушать у тур понад 20 містами України.

Це буде вже пʼятий альбом творчого обʼєднання. Раптом ти ще не чув (-ла) попередній — PAX ROMANA, можеш дізнатись подробиці про нього у наступному матеріалі.

