Шоу-биз

Украинские бриллианты на сцене Евровидения! Алиша Диксон поддержала Украину и выбрала необычное украшение

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 мая 2023, 23:55
Аліша Діксон
Фото: Instagram

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