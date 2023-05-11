Украинские бриллианты на сцене Евровидения! Алиша Диксон поддержала Украину и выбрала необычное украшение

В этом году Евровидение наполнено украинским духом, а национальные цвета все чаще появляются на главной сцене песенного конкурса.

Но пока на втором полуфинале Юлия Санина и Ханна Веддингем очаровывают зрителей желто-голубым тандемом, третья ведущая Евровидения Алиша Диксон продемонстрировала свой образ с украшением от украинского бренда с первого полуфинала.

Образ Алиши Диксон на первом полуфинале Евровидения

Алиша Диксон на первом полуфинале была одета в яркое платье красного и розового цвета, частично напоминающее бантик.

Ее ведущая Евровидения дополнила двойным кольцом Misha из золота и бриллиантов в 18 каратов от украинского бренда NOMIS.

Это многофункциональное унисекс-украшение, драгоценные камни для которого были специально выращены в лабораторных условиях.

Второй полуфинал Евровидения-2023 начался, но зрителей радуют не только песни конкурсантов, но и образы ведущих конкурса. Читай о сине-желтых образах Саниной и Уэддингем на Евровидении.

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