Українські діаманти на сцені Євробачення! Аліша Діксон підтримала Україну та обрала незвичну прикрасу

Цьогорічне Євробачення наповнене українським духом, а національні кольори все частіше з’являються на головній сцені пісенного конкурсу.

Та поки на другому півфіналі Юлія Саніна та Ханна Веддінгем зачаровують глядачів жовто-блакитним тандемом, третя ведуча Євробачення Аліша Діксон продемонструвала свій образ з прикрасою від українського бренду з першого півфіналу.

Образ Аліші Діксон на першому півфіналі Євробачення

Аліша Діксон на першому півфіналі була вбрана у яскраву сукню червоного та рожевого кольору, що частково нагадувала бантик.

Її ведуча Євробачення доповнила подвійною каблучкою Misha із золота та діамантів у 18 каратів від українського бренду NOMIS.

Це багатофункціональна унісекс-прикраса, дорогоцінні камінці для якої були спеціально вирощені в лабораторних умовах.

Другий півфінал Євробачення-2023 розпочався, але глядачів тішать не лише пісні конкурсантів, але й образи ведучих конкурсу. Читай про синьо-жовті образи Саніної та Веддінгем на Євробачення.

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