Квартира за сторис! Что Галицкая дива никогда не будет рекламировать

Фото Unsplash Приятно, когда блогеры, которых имеют тысячи подписчиков и несут что-то полезное или смешное в массы, становятся ведущими каналов! Так мы видим новые лица, а еще даем возможность любимцам публики проявить себя на максимум! Блогер и ведущий проекта Нового канала Місто і село Андрей Черепущак поделился, почему никогда не рассказывает о других блогерах и какие товары никогда не прорекламирует своим подписчикам. Я никогда не прорекламирую других людей: Андрей Черепущак о блоге Андрей или Галицкая дива, имеет 361 тысячу подписчиков в Instagram. Когда имеешь такую активную и большую аудиторию, нельзя забывать и об ответственности.Публике Андрей известен как Галицкая Дива. Мужчина делится: тщательно обдумывает все то, что опубликует в блоге. Речь идет не только о веселых шутливых роликах, чтобы не задеть чьих-то чувств, но и о рекламе. Я не рекламирую казино. Также никогда не буду рассказывать о том, что не вышло с рынка РФ, — делится Андрей Черепущак в YouTube-проекте Разговор. На его странице подписчики никогда не увидят рекламы гадалок, тарологов, другой эзотерики и людей, работающих в сфере магического мышления. — Не рекламирую, потому что не верю в них. Как-то мне цыганка на вокзале во Львове погадала. Наговорила, что будет и то, и то, и другое. Я жду, чтобы оно сбылось! Но вот несколько лет прошло — и нет! Читать по теме Леся Никитюк станет мамой: откровенно о беременности, эмоциях и новом этапе в жизни Леся Никитюк впервые рассказала о своем пути к материнству, раскрыв личные детали и внутренние преобразования. А еще блогер не любит рассказывать о личных блогах других. И это даже не из-за конкуренции! Когда ты прорекламировал кого-то, и у того человека выросла аудитория, то он может начать рекламировать казино. А казино для меня — это ужас, очень критическое табу. Мужчина говорит, что понимает блогеров, которые так делают, и через месяц покупают автомобили и квартиры. Это сумасшедшие деньги, ведь и ему предлагали конкретные суммы. Деньги, которые он думал, что заплатят за месяц, предлагали всего за одну сторис. — Но я сознательно отказывался и отказываюсь. Это принцип. Я очень против этого, потому что у меня самого в жизни есть один человек, который проиграл все: квартиру, машину и даже потерял семью. Посмотреть выпуски развлекательного квиз-шоу Місто і село с Андреем Черепущаком и Екатериной Олос можно на Новом канале! Раньше мы рассказывали, почему попасть на ТВ легко? А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Соцсети Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter