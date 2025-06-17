Квартира за сторис! Что Галицкая дива никогда не будет рекламировать

Приятно, когда блогеры, которых имеют тысячи подписчиков и несут что-то полезное или смешное в массы, становятся ведущими каналов! Так мы видим новые лица, а еще даем возможность любимцам публики проявить себя на максимум!

Блогер и ведущий проекта Нового канала Місто і село Андрей Черепущак поделился, почему никогда не рассказывает о других блогерах и какие товары никогда не прорекламирует своим подписчикам.

Я никогда не прорекламирую других людей: Андрей Черепущак о блоге

Андрей или Галицкая дива, имеет 361 тысячу подписчиков в Instagram. Когда имеешь такую ​​активную и большую аудиторию, нельзя забывать и об ответственности.

Публике Андрей известен как Галицкая Дива. Мужчина делится: тщательно обдумывает все то, что опубликует в блоге. Речь идет не только о веселых шутливых роликах, чтобы не задеть чьих-то чувств, но и о рекламе.

Я не рекламирую казино. Также никогда не буду рассказывать о том, что не вышло с рынка РФ, — делится Андрей Черепущак в YouTube-проекте Разговор.

На его странице подписчики никогда не увидят рекламы гадалок, тарологов, другой эзотерики и людей, работающих в сфере магического мышления.

— Не рекламирую, потому что не верю в них. Как-то мне цыганка на вокзале во Львове погадала. Наговорила, что будет и то, и то, и другое. Я жду, чтобы оно сбылось! Но вот несколько лет прошло — и нет!

А еще блогер не любит рассказывать о личных блогах других. И это даже не из-за конкуренции!

Когда ты прорекламировал кого-то, и у того человека выросла аудитория, то он может начать рекламировать казино. А казино для меня — это ужас, очень критическое табу.

Мужчина говорит, что понимает блогеров, которые так делают, и через месяц покупают автомобили и квартиры. Это сумасшедшие деньги, ведь и ему предлагали конкретные суммы. Деньги, которые он думал, что заплатят за месяц, предлагали всего за одну сторис.

— Но я сознательно отказывался и отказываюсь. Это принцип. Я очень против этого, потому что у меня самого в жизни есть один человек, который проиграл все: квартиру, машину и даже потерял семью.

Посмотреть выпуски развлекательного квиз-шоу Місто і село с Андреем Черепущаком и Екатериной Олос можно на Новом канале!

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