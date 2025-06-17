Квартира за сторіс! Що Галицька діва ніколи не рекламуватиме

Приємно, коли блогери, які мають тисячі підписників і несуть щось корисне чи смішне у маси, стають ведучими каналів! Так ми бачимо нові обличчя, а ще даємо можливість улюбленцям публіки проявити себе на максимум!с

Блогер та ведучий проекту Нового каналу Місто і село Андрій Черепущак поділився, чому ніколи не розповідає про інших блогерів і які товари ніколи не прорекламує своїм підписникам.

Я ніколи не прорекламую інших людей: Андрій Черепущак про блог

Андрій або ж Галицька діва, має 361 тисячу підписників в Instagram. Коли маєш таку активну і велику аудиторію, не можна забувати і про відповідальність.

Публіці Андрій відомий як Галицька Діва. Чоловік ділиться: ретельно обдумує все те, що опублікує у блозі. Йдеться не лише про веселі жартівливі ролики, аби не зачепити чиїхось почуттів, а й про рекламу.

Я не рекламую казино. Також ніколи не розповідатиму про те, що не вийшло з ринку РФ, — ділиться Андрій Черепущак у YouTube-проекті Розмова.

На його сторінці підписники ніколи не побачать реклами ворожок, тарологів й іншої езотерики та людей, які працюють у сфері магічного мислення.

— Не рекламую, бо не вірю в них. Якось мені циганка на вокзалі у Львові поворожила. Наговорила, що буде і те, і те, і те. Я вже чекаю, щоб воно збулося! Але от кілька років пройшло – і немає!

А ще блогер не любить розповідати про особисті блоги інших. І це навіть не через конкуренцію!

Коли ти прорекламував когось, і у тієї людини зросла аудиторія, то вона може почати рекламувати казино. А казино для мене – це страхіття, дуже критичне табу.

Чоловік каже, що розуміє блогерів, які так роблять, і через місяць купують автівки й квартири. Це шалені кошти, адже і йому пропонували конкретні суми. Кошти, які він думав, що заплатять за місяць, пропонували лише за одну сторіс.

— Але я свідомо відмовився й відмовляюся. Це принцип. Я страшенно проти цього, тому що в мене самого в житті є одна людина, яка програла все: квартиру, машину і навіть втратила сім’ю.

Подивитися випуски розважального квіз-шоу Місто і село з Андрієм Черепущаком та Катериною Олос можна на Новому каналі!

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