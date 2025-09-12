Стиль жизни Шоу-биз

“Кажется, это ненормально”: что делал Артур Логай, когда ему оторвало палец

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 сентября 2025, 20:00 3 мин.
“Кажется, это ненормально”: что делал Артур Логай, когда ему оторвало палец
Фото Instagram

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь