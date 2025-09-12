“Кажется, это ненормально”: что делал Артур Логай, когда ему оторвало палец

Украинский актер театра и кино, певец и композитор Артур Логай откровенно поделился историей о том, как во время бытового инцидента он лишился пальца.

Вместо того чтобы сосредоточиться только на боли, он поймал себя на необычной реакции — начал внимательно фиксировать все, что происходило вокруг. Об этом актер рассказал в своем Instagram.

— Первое, что я сделал, когда мне оторвало палец, — попросил вызвать скорую. Второе — воды и нашатырь. Потом сел на диван и поймал себя на мысли: Вот оно. Так это ощущается, — рассказывает Логай.

Он признался, что начал буквально фиксировать каждую деталь: где болит, как дышит, что чувствует лицо. А еще — как реагируют другие: одни бледнеют, другие паникуют, кто-то бросается помогать.

— Возможно, это и странно. Потому что большинство в такой ситуации думает, как справиться с болью. А я думаю, как это выглядит со стороны. Чтобы потом, если придется играть подобное состояние, воспроизвести его максимально правдиво, — объясняет актер.

По его убеждению, это не прихоть, а часть профессии: даже в самых болезненных моментах он видит материал для будущей роли.

Да, это может казаться ненормальным. Но фиксировать даже боль — это тоже часть жизни, которую я проживаю, — подвел итог Логай.

Что делать, если оторвало палец

После подобных несчастных случаев важно не только собраться и остановить кровотечение, но и правильно сохранить оторванную часть тела. От того, как ее упакуют и транспортируют, во многом зависит успех операции.

В случае такой серьезной травмы главное — действовать быстро. Врачи советуют сразу вызвать скорую помощь, попытаться остановить кровотечение, прижав рану чистой тканью, и держать руку выше уровня сердца.

Прежде всего саму рану нужно закрыть — подойдет влажная салфетка, чистая тряпка или любая ткань, которая защитит от пыли и грязи.

Сам ампутированный сегмент врачи советуют завернуть в полиэтиленовый пакет, который следует поместить еще в один или даже несколько пакетов.

В наружном пакете должна находиться вода со льдом, а ближе к пальцу — просто вода. Такая конструкция поможет поддерживать нужную температуру.

Оптимальной для сохранения считается плюсовая прохлада — до 4 градусов. При таких условиях палец может оставаться пригодным для реплантации до 16 часов, кисть — около 12, а более крупные сегменты руки или ноги — до 6 часов.

Если же охлаждения не было, то шанс на восстановление значительно уменьшается: для пальца он сохраняется до 8 часов.

При транспортировке важно, чтобы температура оставалась стабильной и не повышалась. Идеально — специальный контейнер, если он есть под рукой.

Категорически запрещено класть ампутированную часть непосредственно на лед или в морозильник: замораживание и резкие перепады температуры разрушают ткани и делают восстановление невозможным.

