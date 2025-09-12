“Здається, це ненормально”: що робив Артур Логай, коли йому відірвало палець

Український актор театру і кіно, співак та композитор Артур Логай відверто поділився історією про те, як під час побутового інциденту він втратив палець.

Замість того щоб зосередитися лише на болю, він зловив себе на незвичній реакції — почав уважно фіксувати усе, що відбувалося навколо. Про це актор розповів у своєму Instagram.

— Перше, що я зробив, коли мені відірвало палець, — попросив викликати швидку. Друге — води й нашатир. А потім сів на диван і зловив себе на думці: Ось воно. Так це відчувається, — розповідає Логай.

Він зізнався, що почав буквально фіксувати кожну деталь: де болить, як дихає, що відчуває обличчя. А ще — як реагують інші: одні бліднуть, інші панікують, хтось кидається допомагати.

— Можливо, це й дивно. Бо більшість у такій ситуації думає, як упоратися з болем. А я думаю, як це виглядає збоку. Щоб потім, якщо доведеться грати подібний стан, відтворити його максимально правдиво, — пояснює актор.

На його переконання, це не примха, а частина професії: навіть у найболючіших моментах він бачить матеріал для майбутньої ролі.

Так, це може здаватися ненормальним. Але фіксувати навіть біль — це теж частина життя, яке я проживаю, — підсумував Логай.

Що робити, якщо відірвало палець

Після подібних нещасних випадків важливо не лише зібратися й зупинити кровотечу, а й правильно зберегти відірвану частину тіла. Від того, як її упакують і транспортують, часто залежить успіх операції.

Лікарі радять одразу викликати швидку допомогу, намагатися зупинити кровотечу, притиснувши рану чистою тканиною, і тримати руку вище рівня серця.

Насамперед саму рану потрібно закрити — підійде волога серветка, чиста ганчірка чи будь-яка тканина, яка захистить від пилу й бруду.

Сам ампутований сегмент лікарі радять загорнути в поліетиленовий пакет, який варто помістити у ще один або навіть кілька пакетів.

У зовнішньому повинна бути вода з льодом, а ближче до пальця — просто вода. Така конструкція допоможе підтримати потрібну температуру.

Оптимальною для збереження вважається плюсова прохолода — до 4 градусів. За таких умов палець може залишатися придатним для реплантації до 16 годин, кисть — близько 12, а більші сегменти руки чи ноги — до 6 годин.

Якщо ж охолодження не було, то шанс на відновлення значно зменшується: для пальця він зберігається до 8 годин. При транспортуванні важливо, аби температура залишалася стабільною й не підіймалася.

Ідеально — спеціальний контейнер, якщо він є під рукою. Категорично заборонено класти ампутовану частину безпосередньо на лід чи у морозильник: заморожування й різкі перепади температури руйнують тканини й роблять відновлення неможливим.

