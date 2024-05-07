Билеты на Евровидение 2024: сколько стоит увидеть музыкальное зрелище своими глазами

Украинцы разбросаны по миру вот уже почти два года из-за полномасштабной войны. Однако они все равно находят способы находить своих даже в тысячах километров от дома. И в этом каждый год помогает конкурс Евровидение. Если ты хочешь и имеешь возможность присоединиться, стоит знать, сколько стоят билеты на Евровидение, которое состоится в шведском Мальме.

Когда будет Евровидение

Но перед тем как покупать билеты, стоит проверить, можешь ли ты его вписать в свое расписание.

Первый полуфинал Евровидения 2024 года запланирован на 7 мая, а второй — на 9 мая. А вот финал можно будет увидеть уже 11 мая.

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Билеты на Евровидение 2024: цены

Цены на билеты на Евровидение варьируются от 145 до 3795 шведских крон, соответственно это от 533 до 13 957 гривен. VIP-билеты стоят еще дороже.

Купить билеты можно вместе на два полуфинала, а на финал — отдельно.

Вечерний предварительный просмотр первого и второго полуфиналов будет стоить от 145 до 795 шведских крон, это 533-2924 гривен соответственно. Билеты на прямой эфир первого и второго полуфиналов будут стоить от 525 до 2395 шведских крон. Это 1930-8808 гривен. Репетиция гранд финала обойдется от 525 до 1385 шведских крон. Это 1930-5093 гривен. Билеты на прямой эфир гранд финала обойдется от 860 до 3795 шведских крон. Это 3163-13 957 гривен.

Билеты на Евровидение 2024: где купить

Купить билеты на шоу Евровидение 2024 можно онлайн официальном на сайте.

А пока мы еще ждем объявления нового победителя конкурса, читай, когда и сколько раз Украина побеждала на Евровидении.

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