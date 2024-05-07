Билеты на Евровидение 2024: сколько стоит увидеть музыкальное зрелище своими глазами

Украинцы разбросаны по миру вот уже почти два года из-за полномасштабной войны. Однако они все равно находят способы находить своих даже в тысячах километров от дома. И в этом каждый год помогает конкурс Евровидение. Если ты хочешь и имеешь возможность присоединиться, стоит знать, сколько стоят билеты на Евровидение, которое состоится в шведском Мальме.
Но перед тем как покупать билеты, стоит проверить, можешь ли ты его вписать в свое расписание.
Первый полуфинал Евровидения 2024 года запланирован на 7 мая, а второй — на 9 мая. А вот финал можно будет увидеть уже 11 мая.
Цены на билеты на Евровидение варьируются от 145 до 3795 шведских крон, соответственно это от 533 до 13 957 гривен. VIP-билеты стоят еще дороже.
Купить билеты можно вместе на два полуфинала, а на финал — отдельно.
Купить билеты на шоу Евровидение 2024 можно онлайн официальном на сайте.
А пока мы еще ждем объявления нового победителя конкурса, читай, когда и сколько раз Украина побеждала на Евровидении.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.