Бритни Спирс продала права на все свои песни за 200 миллионов долларов

Поп-икона 2000-х Бритни Спирс сделала решительный шаг к полному выходу из музыкальной индустрии. Как сообщает BBC, 44-летняя певица официально продала права на свой огромный музыкальный каталог независимому издательству Primary Wave.

Сделка, которая готовилась в условиях строгой секретности, была закрыта под занавес года — 30 декабря. Ориентировочная сумма транзакции составила 200 миллионов долларов (около 146 миллионов фунтов стерлингов).

От Nirvana до Бритни: кто купил хиты певицы

Компания Primary Wave, основанная два десятилетия назад Лоуренсом Местелом, известна своей стратегией скупки золотого музыкального наследия. В свое время Местел начал с приобретения 50% доли каталога Курта Кобейна, а сегодня в активе издательства права на творчество таких легенд, как Принс, Уитни Хьюстон и Notorious B.I.G.

Представители певицы и сами покупатели на данный момент воздерживаются от официальных комментариев, однако источники подтверждают, что Бритни получила полную сумму за свои девять студийных альбомов и более 150 миллионов проданных записей.

Конец музыкальной карьеры

Эта продажа выглядит вполне логичной на фоне громких заявлений Бритни. В январе 2024 года звезда категорически заявила:

Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию.

Последней творческой попыткой стал дуэт с Элтоном Джоном в 2022 году, который так и не заставил певицу снова полюбить студийную работу.

Жизнь Бритни в последние годы была сосредоточена на борьбе за собственную свободу. После завершения 13-летней опеки отца в 2021 году она выпустила откровенные мемуары Женщина во мне (2023), где подробно рассказала об эксплуатации и контроле над ее жизнью.

Трендовая сделка: Бритни в компании Спрингстина и Бибера

Спирс не единственная, кто решил капитализировать свои успехи. Продажа каталогов стала большим трендом последних лет:

Брюс Спрингстин продал права Sony за рекордные $500 млн;

Джастин Бибер заключил сделку на $200 млн с Hipgnosis в 2023 году;

Аналогичные шаги предприняли Джастин Тимберлейк и Шакира.

Интересно, что финансовая независимость Бритни подкрепляется новой волной публичных разборок. В конце 2025 года ее бывший муж Кевин Федерлайн выпустил собственные мемуары Ты думал, что знал, где изложил свой взгляд на состояние здоровья певицы.

Пока Бритни заявляет, что её использовали, Федерлайн продолжает публично утверждать, что ей нужна помощь.

Продажа каталога — это не просто бизнес-решение, а, похоже, последняя точка в отношениях Спирс с шоу-бизнесом, который годами диктовал ей условия жизни.

