Брітні Спірс продала права на всі свої пісні за 200 мільйонів доларів

Поп-ікона 2000-х Брітні Спірс зробила рішучий крок у напрямку повного виходу з музичної індустрії. Як повідомляє BBC, 44-річна співачка офіційно продала права на свій величезний музичний каталог незалежному видавництву Primary Wave.

Угода, яку готували в умовах суворої секретності, була закрита під завісу року — 30 грудня. Орієнтовна сума транзакції склала 200 мільйонів доларів (близько 146 мільйонів фунтів стерлінгів).

Від Nirvana до Брітні: хто купив хіти співачки

Компанія Primary Wave, заснована два десятиліття тому Лоуренсом Местелом, відома своєю стратегією скуповування золотої музичної спадщини. Свого часу Местел почав із придбання 50% частки каталогу Курта Кобейна, а сьогодні в активі видавництва права на творчість легенд рівня принца, Вітні Х’юстон та Notorious B.I.G.

Представники співачки та самі покупці наразі утримуються від офіційних коментарів, проте джерела підтверджують, що Брітні отримала повну суму за свої дев’ять студійних альбомів та понад 150 мільйонів проданих записів.

Кінець музичної кар’єри

Цей продаж виглядає цілком логічним на тлі гучних заяв Брітні. У січні 2024 року зірка категорично заявила:

Я ніколи не повернуся до музичної індустрії.

Останньою спробою творчості став дует з Елтоном Джоном у 2022 році, який так і не змусив співачку знову полюбити студійну роботу.

Життя Брітні останніми роками було зосереджене на боротьбі за власну свободу. Після завершення 13-річної опіки батька у 2021 році, вона випустила відверті мемуари Жінка в мені(2023), де детально розповіла про експлуатацію та контроль над її життям.

Трендова угода: Брітні у компанії Спрінгстіна та Бібера

Спірс не єдина, хто вирішив капіталізувати свої успіхи. Продаж каталогів став великим трендом останніх років:

Брюс Спрінгстін продав права Sony за рекордні $500 млн;

Джастін Бібер уклав угоду на $200 млн з Hipgnosis у 2023 році;

Аналогічні кроки зробили Джастін Тімберлейк та Шакіра.

Цікаво, що фінансова незалежність Брітні підкріплюється новою хвилею публічних розбірок. Наприкінці 2025 року її колишній чоловік Кевін Федерлайн випустив власні мемуари

Ти думав, що знав, де виклав свій погляд на стан здоров’я співачки.Поки Брітні заявляє, що її використовували, Федерлайн продовжує публічно стверджувати, що їй потрібна допомога.

Продаж каталогу — це не просто бізнес-рішення, а, схоже, остання крапка у відносинах Спірс із шоубізнесом, який роками диктував їй умови життя.

