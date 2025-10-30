Стиль життя Шоу-біз

Іспанська співачка Rosalia випустила альбом тринадцятьма мовами — серед них і українська

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Жовтня 2025, 16:00 1 хв.
Іспанська зірка Rosalia анонсувала новий альбом LUX, у якому прозвучить пісня українською мовою.
Фото Getty Images

