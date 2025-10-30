Іспанська співачка Rosalia випустила альбом тринадцятьма мовами — серед них і українська

Іспанська попзірка Rosalia представила свій новий альбом Lux, у якому звучать пісні одразу тринадцятьма мовами — серед них і українська.

Про це артистка розповіла в інтерв’ю подкасту Popcast, зазначивши, що працювала над релізом понад два роки.

Було багато спроб зрозуміти, як працюють інші мови. Часто діяла інтуїтивно: писала, слухала, як це звучить, звіряла з перекладачем, перевіряла рими, змінювала слова. Цілий рік присвятила лише текстам пісень, — поділилася співачка.

До альбому ввійшли композиції іспанською, каталонською, англійською, латиною, сицилійською, українською, арабською, німецькою та іншими мовами.

Rosalia наголосила, що створювала музику без допомоги штучного інтелекту — усі тексти, мелодії й переклади виконувала самостійно.

Я збирала ці пісні, як пазли чи лабіринт. Хотіла відчути кожну мову серцем, — пояснила співачка.

За словами Rosalia, вона вирішила створити багатомовний альбом через любов і цікавість до різних культур та прагнення краще зрозуміти інших людей.

