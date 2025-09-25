Буканьерки 3 сезон: последние официальные новости и прогнозы

Премьера второго сезона сериала Буканьерки (The Buccaneers) состоялась 18 июня 2025 года, и только завершилась его последняя серия, как фанаты свободных охотниц за мужчинами начали интересоваться продолжением истории.
Так стоит ли ждать новых приключений Буканьерок? Что говорят осведомленные источники — вся самая свежая информация о третьем сезоне сериала в материале.
Будет ли продолжение Буканьерок — третий сезон
Не стоит разочаровываться, но на данный момент Apple TV+ официально не продлил сериал Буканьерки на третий сезон. Но, вероятно, это просто вопрос времени.
Второй сезон завершился 6 августа 2025 года, зрители остались ошеломлены несколькими важными сюжетными поворотами, которые точно требуют развязки в новых сериях.
Да и создатели сериала Буканьерки заинтересованы в продолжении истории.
Кэтрин Джейквейс, шоураннер, сказала, что команда испытывает сильное волнение по поводу возможного продолжения сериала и развития персонажей.
Если третий сезон Буканьерок все же будет утвержден, его премьера, вероятно, состоится не раньше конца 2027 года.
Такой прогноз основан на предыдущем графике: второй сезон анонсировали в декабре 2023 года, через неделю после выхода первого, а вышел он в июне 2025 года.
Фанаты сериала уже активно обсуждают возможные сюжетные линии третьего сезона, особенно — любовные треугольники героинь и в целом их дальнейшую судьбу.
Однако официальных заявлений от Apple TV+ пока не поступало.
О чем сериал Буканьерки
Сериал Буканьерки — яркая историческая драма о молодых аристократках конца девятнадцатого века. В центре истории — Нан и её подруги, они мечтают о свободе и любви в мире, который строго диктует правила для женщин.
Сериал богат интригами, тайнами и любовными треугольниками. Это история о борьбе за собственную судьбу в эпоху, когда каждый выбор женщины мог непоправимо и навсегда изменить её жизнь.
