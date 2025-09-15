Эмми-2025: самый молодой победитель в истории и другие интересные моменты церемонии

15 сентября в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии Эмми. Среди триумфаторов 2025 года сериалы Киностудия, Переходный возраст, Пингвин и Разделение. Читай полный список победителей Эмми-2025 в материале.

Эмми-2025: список победителей премии

Лучший драматический сериал — Питт/The Pitt (HBO Max);

Лучший комедийный сериал — Киностудия / The Studio (Apple TV+);

Лучший минисериал или сериал-антология — Переходный возраст/Adolescence (Netflix);

Лучший актер в драматическом сериале — Ноа Вайли (Питт);

Лучшая актриса в драматическом сериале — Бритт Ловер (Разделение);

Лучший актер в комедийном сериале — Сет Роген (Киностудия);

Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт (Уловки);

Лучший актер в минисериале, сериале-антологии или фильме — Стивен Грэм (Переходный возраст);

Лучшая актриса в минисериале, сериале-антологии или фильме — Кристин Милиоти (Пингвин);

Лучшее реалити-шоу — Предатели / The Traitors (NBC);

Лучшее ток-шоу — Вечернее шоу со Стивеном Кольбером / The Late Show with Stephen Colbert (CBS);

Лучший сценарий драматического сериала — Дэн Гилрой за сериал Андор / Andor;

Лучший сценарий минисериала, сериала-антологии или фильма — Джек Торн, Стивен Грэм (Переходный возраст);

Лучшая режиссура драматического сериала — Адам Рэндалл за сериал Хромые лошади / Slow Horses;

Лучшая режиссура комедийного сериала — Сет Роген (Киностудия);

Лучшая режиссура минисериала, сериала-антологии или фильма — Филипп Барантини (Переходный возраст).

Читать по теме Украину на Оскаре представит новый фильм Чернова — 2000 метрів до Андріївки У фильма есть большие шансы на победу.

Эта церемония стала исторической в ​​нескольких аспектах. Овен Купер стал самым молодым актером в истории, одержавшим победу на Эмме. В возрасте 15 лет он стал победителем в категории Лучший актер второго плана за свою роль в сериале Переходный возраст.

Трамелл Тильман стал первым темнокожим актером, победившим в номинации Лучший актер второго плана в драматическом сериале за свою роль в Разделении.

Для Стивена Кольбера это была последняя возможность получить награду в рамках своего вечернего шоу. Накануне телеканал CBS заявил, что закроет его в мае 2026 года из-за нехватки ресурсов.

Раньше мы рассказывали, чем интересен сериал Переходный возраст и почему он стал сенсацией после своего релиза.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!