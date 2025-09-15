Еммі-2025: наймолодший переможець в історії та інші цікавинки церемонії

15 вересня у Лос-Анджелесі минула 77-ма церемонія вручення премії Еммі. Серед тріумфаторів 2025 року — серіали Кіностудія, Юнацтво, Пінгвін та Розрив. Читай повний список переможців Еммі-2025 в матеріалі.

Еммі-2025: список переможців премії

Найкращий драматичний серіал — Пітт / The Pitt (HBO Max);

Найкращий комедійний серіал — Кіностудія / The Studio (Apple TV+);

Найкращий мінісеріал або серіал-антологія — Юнацтво / Adolescence (Netflix);

Найкращий актор у драматичному серіалі — Ноа Вайлі (Пітт);

Найкраща акторка в драматичному серіалі — Брітт Ловер (Розрив);

Найкращий актор у комедійному серіалі — Сет Роген (Кіностудія);

Найкраща акторка в комедійному серіалі — Джин Смарт (Хитрощі);

Найкращий актор у мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі — Стівен Грем (Юнацтво);

Найкраща акторка в мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі — Крістін Міліоті (Пінгвін);

Найкраще реаліті-шоу — Зрадники / The Traitors (NBC);

Найкраще ток-шоу — Вечірнє шоу зі Стівеном Кольбером / The Late Show with Stephen Colbert (CBS);

The Late Show with Stephen Colbert (CBS); Найкращий сценарій драматичного серіалу — Ден Гілрой за серіал Андор / Andor;

Найкращий сценарій мінісеріалу, серіалу-антології або фільму — Джек Торн, Стівен Грем (Юнацтво);

Найкраща режисура драматичного серіалу — Адам Рендалл за серіал Кульгаві коні / Slow Horses;

Найкраща режисура комедійного серіалу — Сет Роген (Кіностудія);

Найкраща режисура мінісеріалу, серіалу-антології або фільму — Філіп Барантіні (Юнацтво).

Ця церемонія стала історичною у кількох аспектах. Овен Купер став наймолодшим актором в історії, хто здобув перемогу на Еммі. У віці 15 років він став переможцем у категорії Найкращий актор другого плану за свою роль у серіалі Юнацтво.

Трамелл Тільман став першим темношкірим актором, який переміг у номінації Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі за свою роль в Розриві.

Для Стівена Кольбера це була остання можливість отримати нагороду в рамках свого вечірнього шоу. Напередодні телеканал CBS заявив, що закриє його в травні 2026 року через брак ресурсів.

Раніше ми розповідали, чим цікавий серіал Юнацтво та чому він став сенсацією після свого релізу.

