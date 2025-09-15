Еммі-2025: наймолодший переможець в історії та інші цікавинки церемонії

15 вересня у Лос-Анджелесі минула 77-ма церемонія вручення премії Еммі. Серед тріумфаторів 2025 року — серіали Кіностудія, Юнацтво, Пінгвін та Розрив. Читай повний список переможців Еммі-2025 в матеріалі.
Еммі-2025: список переможців премії
- Найкращий драматичний серіал — Пітт / The Pitt (HBO Max);
- Найкращий комедійний серіал — Кіностудія / The Studio (Apple TV+);
- Найкращий мінісеріал або серіал-антологія — Юнацтво / Adolescence (Netflix);
- Найкращий актор у драматичному серіалі — Ноа Вайлі (Пітт);
- Найкраща акторка в драматичному серіалі — Брітт Ловер (Розрив);
- Найкращий актор у комедійному серіалі — Сет Роген (Кіностудія);
- Найкраща акторка в комедійному серіалі — Джин Смарт (Хитрощі);
- Найкращий актор у мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі — Стівен Грем (Юнацтво);
- Найкраща акторка в мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі — Крістін Міліоті (Пінгвін);
- Найкраще реаліті-шоу — Зрадники / The Traitors (NBC);
- Найкраще ток-шоу — Вечірнє шоу зі Стівеном Кольбером / The Late Show with Stephen Colbert (CBS);
- Найкращий сценарій драматичного серіалу — Ден Гілрой за серіал Андор / Andor;
- Найкращий сценарій мінісеріалу, серіалу-антології або фільму — Джек Торн, Стівен Грем (Юнацтво);
- Найкраща режисура драматичного серіалу — Адам Рендалл за серіал Кульгаві коні / Slow Horses;
- Найкраща режисура комедійного серіалу — Сет Роген (Кіностудія);
- Найкраща режисура мінісеріалу, серіалу-антології або фільму — Філіп Барантіні (Юнацтво).
Ця церемонія стала історичною у кількох аспектах. Овен Купер став наймолодшим актором в історії, хто здобув перемогу на Еммі. У віці 15 років він став переможцем у категорії Найкращий актор другого плану за свою роль у серіалі Юнацтво.
Трамелл Тільман став першим темношкірим актором, який переміг у номінації Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі за свою роль в Розриві.
Для Стівена Кольбера це була остання можливість отримати нагороду в рамках свого вечірнього шоу. Напередодні телеканал CBS заявив, що закриє його в травні 2026 року через брак ресурсів.
Раніше ми розповідали, чим цікавий серіал Юнацтво та чому він став сенсацією після свого релізу.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!