Буканьєрки 3 сезон: останні офіційні новини і прогнози

Прем’єра другого сезону серіалу Буканьєрки (The Buccaneers) відбулася 18 червня 2025 року, і щойно завершилася його остання серія, фани вільних мисливиць на чоловіків почали цікавитися продовженням історії.

Тож чи чекати нових пригод Буканьєрок? Що кажуть поінформовані джерела — уся найсвіжіша інформація про третій сезон серіалу в матеріалі.

Чи буде продовження Буканьєрок — третій сезон

Не варто розчаровуватися, але на цей момент Apple TV+ офіційно не продовжив серіал Буканьєрки на третій сезон. Але, мабуть, це просто питання часу.

Другий сезон завершився 6 серпня 2025 року, ошелешивши глядачів кількома важливими сюжетними поворотами, які точно вимагають розв’язки у нових серіях.

Творці серіалу Буканьєрки також дуже зацікавлені у продовженні історії.

Кетрін Джейквейс, шоуранерка, сказала, що команда відчуває сильне хвилювання щодо можливого продовження серіалу та розвитку персонажів.

Якщо третій сезон Буканьєрок буде затверджений, його прем’єра, ймовірно, відбудеться не раніше кінця 2027 року.

Такий прогноз заснований на попередньому графіку: другий сезон анонсували у грудні 2023 року, за тиждень після виходу першого, а вийшов він у червні 2025 року.

Фанати серіалу вже активно обговорюють можливі сюжетні лінії третього сезону, особливо — любовні трикутники героїнь та загалом їхню подальшу долю.

Проте офіційних заяв від Apple TV+ поки не надходить.

Про що серіал Буканьєрки

Серіал Буканьєрки — яскрава історична драма про молодих аристократок кінця дев’ятнадцятого століття. У центрі історії — Нан та її подруги, які мріють про свободу і кохання у світі, що суворо диктує правила для жінок.

Серіал багатий на інтриги, таємниці та любовні трикутники. Це історія про боротьбу за власну долю в епоху, коли кожен вибір жінки міг непоправно змінити її життя назавжди.

