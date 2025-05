Чехия на Евровидении 2025: как Adonxs распрощается с токсичными отношениями

На Евровидении этого года соберутся самые талантливые и перспективные новоиспеченные звезды европейской эстрады. Среди них как уже известные исполнители, так и те, кто только начинает свой путь в музыке и творчестве. Чехия традиционно участвует в Евровидении. Кто представит страну и с какой песней — рассказали в материале.

Кто представляет Чехию на Евровидении 2025

Чехия выступит во втором полуфинале Евровидения 2025 под номером 12. Страну представляет исполнитель Adonxs с песней-прощанием Kiss Kiss Goodbye. Чехия принимает участие в Евровидении с 2007 года.

Но стране не везет с результатами конкурсов. Именно из-за низких баллов Чехия отказывалась от участия с 2010 по 2014 годы. Единственной, кто попал в финал конкурса, стала конкурсантка Габриэла Гунчикова, выступавшая в 2016 году.

А затем, в 2018 году, Чехия добилась своего лучшего результата. Миколаш Йозеф с песней Lie to Me занял шестое место на конкурсе. Удастся ли Adonxs победить?

Певец делился, что наша Jerry Heil, участвовавшая в чешском отборе, поддержала и вдохновила его.

Ее отзыв был невероятным и милым. Все ее добрые слова действительно мотивировали меня — и я этому очень рад.

Известно, что Adonxs делился с Jerry Heil демо-версией песни, а затем добавил ее правки.

Кто такой Adonxs

Adonxs — псевдоним словацкого певца, которого зовут Адам Павловчин. Он не только автор песен, но и танцовщик, и модель. Адам родился в Словакии, а затем стал учиться у оперной певицы Ганы Печковой.

29-летний парень стал популярным после победы в шоу талантов SuperStar Czech-Slovakia 2021. Адам стал первым квир-победителем этого шоу. Его выступления запоминаются не только песней, но и концепцией, посылом.

В 2022 году Адам начал сольную карьеру под своим псевдонимом, а до этого был фронтменом группы Pace. Он творит в жанрах барокко-поп, avant-pop, альтернативный поп, дарк-эмбиент.

Конкурсная песня была довольно поздно представлена ​​публике. Автор описал ее как бескомпромиссную, дерзкую, кинематографическую и танцевальную. Сам Adonxs обещает зрелищное выступление на сцене.

Адам получил образование в музыкальном университете Лондона BIMM. Он добавил, что открыл для себя Евровидение после выступления Русланы в 2004 году. Молодого человека выбрали путем внутреннего голосования в Чехии, которое провели впервые с 2017 года.

На вкусы в музыке Адама повлияли Queen, Depeche Mode, Элтон Джон, Принс.

О чем песня Kiss Kiss Goodbye

Песня представителя Чехии на конкурсе Евровидение 2025 Kiss Kiss Goodbye рассказывает о разрыве отношений. Где один в паре чувствует себя обманутым и изможденным, под контролем. Песня символизирует последний поцелуй перед прощанием.

Однако герой не плачет от расставания, ведь слез на это больше нет. Строки In a moment two of us collide — There’s no other place to hide намекают, что места спрятаться нет, так что конфликта и разрыва не избежать.

В песне вопрос верности поставлен под углом иронии. Идеальность партнера в глазах влюбленного утратила свою силу. Поэтому песню можно считать прощанием с токсичными отношениями.

Перевод песни Kiss Kiss Goodbye

Отправь мне прощальный поцелуй

Не хочу, чтобы мои слезы высыхали

Один поцелуй любви, один поцелуй отчаяния

В одно мгновение мы с тобой столкнулись

Нам больше негде прятаться

Только один из нас выживает, когда наступает ночь

Будешь ли ты моей до самого конца?

Ты

Ты казалась такой святой

Это меня почти обмануло

Правда

Когда ты сказала что меня любишь

Меня это почти растрогало

Цем, цем, прощай (Цем, цем, пока)

Цем, цем, прощай (Цем, цем, пока)

Теперь держи свои полуизвинения, пьяная апатия

Снова и снова

Цем, цем

Увлеченная движением, ты истощаешь меня

Запятнанная преданность, сердце на земле

Только один уцелеет, когда наступает ночь

Будешь ли ты моей до самого конца?

Скажи почему?

Ты

Ты казалась такой святой

Это меня почти обмануло

Правда

Когда ты сказала что меня любишь

Меня это почти растрогало

Цем, цем, прощай (Цем, цем, пока)

Цем, цем, прощай (Цем, цем, пока)

Теперь держи свои полуизвинения, пьяная апатия

Снова и снова

Цем, цем

Раньше мы рассказывали, как голосовать на Евровидении.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.