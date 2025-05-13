Чехия на Евровидении 2025: как Adonxs распрощается с токсичными отношениями

Фото Instagram На Евровидении этого года соберутся самые талантливые и перспективные новоиспеченные звезды европейской эстрады. Среди них как уже известные исполнители, так и те, кто только начинает свой путь в музыке и творчестве. Чехия традиционно участвует в Евровидении. Кто представит страну и с какой песней — рассказали в материале. Кто представляет Чехию на Евровидении 2025 Чехия выступит во втором полуфинале Евровидения 2025 под номером 12. Страну представляет исполнитель Adonxs с песней-прощанием Kiss Kiss Goodbye. Чехия принимает участие в Евровидении с 2007 года. Но стране не везет с результатами конкурсов. Именно из-за низких баллов Чехия отказывалась от участия с 2010 по 2014 годы. Единственной, кто попал в финал конкурса, стала конкурсантка Габриэла Гунчикова, выступавшая в 2016 году.А затем, в 2018 году, Чехия добилась своего лучшего результата. Миколаш Йозеф с песней Lie to Me занял шестое место на конкурсе. Удастся ли Adonxs победить? Певец делился, что наша Jerry Heil, участвовавшая в чешском отборе, поддержала и вдохновила его. Ее отзыв был невероятным и милым. Все ее добрые слова действительно мотивировали меня — и я этому очень рад. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ADONXS (@ageofadonxs) Известно, что Adonxs делился с Jerry Heil демо-версией песни, а затем добавил ее правки. Кто такой Adonxs Adonxs — псевдоним словацкого певца, которого зовут Адам Павловчин. Он не только автор песен, но и танцовщик, и модель. Адам родился в Словакии, а затем стал учиться у оперной певицы Ганы Печковой. 29-летний парень стал популярным после победы в шоу талантов SuperStar Czech-Slovakia 2021. Адам стал первым квир-победителем этого шоу. Его выступления запоминаются не только песней, но и концепцией, посылом. В 2022 году Адам начал сольную карьеру под своим псевдонимом, а до этого был фронтменом группы Pace. Он творит в жанрах барокко-поп, avant-pop, альтернативный поп, дарк-эмбиент. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision) Конкурсная песня была довольно поздно представлена публике. Автор описал ее как бескомпромиссную, дерзкую, кинематографическую и танцевальную. Сам Adonxs обещает зрелищное выступление на сцене. Адам получил образование в музыкальном университете Лондона BIMM. Он добавил, что открыл для себя Евровидение после выступления Русланы в 2004 году. Молодого человека выбрали путем внутреннего голосования в Чехии, которое провели впервые с 2017 года. На вкусы в музыке Адама повлияли Queen, Depeche Mode, Элтон Джон, Принс. Читать по теме Евровидение-2025: кто будет представлять страны в полуфиналах шоу в Швейцарии Узнай, какие страны, певцы и песни берут участие в финальной части Евровидения 2025 в Базеле, а также новый клип участницы от Швейцарии Зои Мэй. О чем песня Kiss Kiss Goodbye Песня представителя Чехии на конкурсе Евровидение 2025 Kiss Kiss Goodbye рассказывает о разрыве отношений. Где один в паре чувствует себя обманутым и изможденным, под контролем. Песня символизирует последний поцелуй перед прощанием. Однако герой не плачет от расставания, ведь слез на это больше нет. Строки In a moment two of us collide — There’s no other place to hide намекают, что места спрятаться нет, так что конфликта и разрыва не избежать. В песне вопрос верности поставлен под углом иронии. Идеальность партнера в глазах влюбленного утратила свою силу. Поэтому песню можно считать прощанием с токсичными отношениями. Перевод песни Kiss Kiss Goodbye Отправь мне прощальный поцелуйНе хочу, чтобы мои слезы высыхалиОдин поцелуй любви, один поцелуй отчаянияВ одно мгновение мы с тобой столкнулисьНам больше негде прятатьсяТолько один из нас выживает, когда наступает ночьБудешь ли ты моей до самого конца? ТыТы казалась такой святойЭто меня почти обманулоПравдаКогда ты сказала что меня любишьМеня это почти растрогало Цем, цем, прощай (Цем, цем, пока)Цем, цем, прощай (Цем, цем, пока)Теперь держи свои полуизвинения, пьяная апатияСнова и сноваЦем, цем Увлеченная движением, ты истощаешь меняЗапятнанная преданность, сердце на землеТолько один уцелеет, когда наступает ночьБудешь ли ты моей до самого конца? Скажи почему?ТыТы казалась такой святойЭто меня почти обманулоПравдаКогда ты сказала что меня любишьМеня это почти растрогало Цем, цем, прощай (Цем, цем, пока)Цем, цем, прощай (Цем, цем, пока)Теперь держи свои полуизвинения, пьяная апатияСнова и сноваЦем, цем Раньше мы рассказывали, как голосовать на Евровидении.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025, Музыка, Чехия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter