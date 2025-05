Чехія на Євробаченні 2025: як Adonxs розпрощається з токсичними стосунками

На цьогорічному Євробаченні зберуться найталановитіші та найперспективніші новоспечені зірки європейської естради. Серед них як уже відомі виконавці, так і ті, що тільки починають свій шлях у музиці та творчості. Чехія цьогоріч традиційно бере участь у Євробаченні. Хто представить країну та з якою піснею — розповіли в матеріалі.

Хто представляє Чехію на Євробаченні 2025

Чехія виступить у другому півфіналі Євробачення 2025 під номером 12. Країну представляє виконавець Adonxs з піснею-прощанням Kiss Kiss Goodbye. Чехія бере участь у Євробачення з 2007 року.

Та країні не дуже щастить із результатами конкурсів. Саме через низькі бали Чехія відмовлялася від участі з 2010 по 2014 роки. Єдиною, хто потрапив до фіналу конкурсу, стала конкурсантка Ґабріела Ґунчікова, яка виступала у 2016 році.

А потім, у 2018 році, Чехія досягла свого кращого результату. Міколаш Йозеф з піснею Lie to Me посів шосте місце на конкурсі. А чи вдасться Adonxs перемогти?

Співак ділився, що наша Jerry Heil, яка брала участь у чеському відборі, підтримала і надихнула його.

Її відгук був неймовірним і милим. Усі її добрі слова справді мотивували мене — і я цьому дуже радий

Відомо, що Adonxs ділився з Jerry Heil демо-версією пісні, а потім додав до неї її правки.

Хто такий Adonxs

Adonxs — псевдо словацького співака, якого звуть Адам Павловчин. Він не тільки автор пісень, а ще й танцівник та модель. Адам народився у Словаччині, а потім став вчитися в оперної співачки Гани Печкової.

29-річний хлопець став популярним після перемоги у шоу талантів SuperStar Czech-Slovakia 2021. Адам став першим квір-переможцем цього шоу. Його виступи запам’ятовуються не лише піснею, а й концепцією, посилом.

У 2022 році Адам почав сольну кар’єру під своїм псевдо, а до цього був фронтменом гурту Pace. Він творить у жанрах бароко-поп, avant-pop, альтернативний поп, дарк-ембієнт.

Конкурсна пісня була доволі пізно представлена публіці. Автор описав її як безкомпромісну, зухвалу, кінематографічну і танцювальну. Сам Adonxs обіцяє видовищний виступ на сцені.

Адам здобув освіту в музичному університеті Лондона BIMM. Він додав, що відкрив для себе Євробачення після виступу Руслани у 2004 році. Хлопця вибрали шляхом внутрішнього голосування в Чехії, яке провели вперше з 2017 року.

На смаки в музиці Адама вплинули Queen, Depeche Mode, Елтон Джон, Прінс.

Про що пісня Kiss Kiss Goodbye

Пісня представника Чехії на конкурсі Євробачення 2025 Kiss Kiss Goodbye розповідає про розрив стосунків. Де один у парі відчуває себе обманутим і виснаженим, під контролем. Пісня символізує останній поцілунок перед прощанням.

Проте герой не плаче від розставання, адже сліз на це більше немає. Рядки In a moment two of us collide — There’s no other place to hide натякають, що місця для сховку немає, отже конфлікту і розриву не уникнути.

У пісні питання вірності поставлене під кутом іронії. Ідеальність партнера в очах закоханого втратила свою силу. Тож пісню можна вважати прощанням з токсичними стосунками.

Переклад пісні Kiss Kiss Goodbye

Відправ мені прощальний поцілунок

Не хочу, щоб мої сльози висихали

Один поцілунок кохання, один поцілунок відчаю

В одну мить ми з тобою зіткнулися

Нам більше ніде ховатись

Лише один з нас виживає коли наступає ніч

Чи ти будеш моєю до самого кінця?

Ти

Ти здавалась такою святою

Це мене майже обдурило

Правда

Коли ти сказала що мене любиш

Мене це майже розчулило

Цьом, цьом, прощавай (Цьом, цьом, бувай)

Цьом, цьом, прощавай (Цьом, цьом, бувай)

Тепер тримай свої напіввибачення, п’яна апатія

Знову і знову

Цьом, цьом

Захоплена рухом, ти виснажуєш мене

Заплямована відданість, серце на землі

Лиш одне вціліє, як настає ніч

Чи ти будеш моєю до самого кінця?

Скажи чому так?

Ти

Ти здавалась такою святою

Це мене майже обдурило

Правда

Коли ти сказала що мене любиш

Мене це майже розчулило

Цьом, цьом, прощавай (Цьом, цьом, бувай)

Цьом, цьом, прощавай (Цьом, цьом, бувай)

Тепер тримай свої напіввибачення, п’яна апатія

Знову і знову

Цьом, цьом

Раніше ми розповідали, як голосувати на Євробаченні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.