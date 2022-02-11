Только не носки: что Тарабарова, Кухар и другие известные женщины советуют дарить на День Святого Валентина

Ко Дню Валентина осталось меньше недели, а у вас нет ни подарка, ни идеи? Тогда этот материал как раз для вас.

Мы расспросили известных женщин, как поздравить любимого с романтическим праздником и что ему лучше подготовить. Какие подарки-табу назвала Светлана Тарабарова? От чего отталкивается Анна Тринчер при подготовке сюрприза и что за традиция существует у Екатерины Кухар и ее мужа уже почти десять лет?

Наступающий День Валентина станет особенным для певицы Анны Тринчер: она уже будет отмечать его в статусе невесты и впервые будет праздновать День влюбленных со своим избранником, блогером Александром Волошиным. Звезда признается, что даже несколько нервничает из-за этого.

Эмоциональные подарки

Подарок уже выбрала, но пока держит его в секрете. Впрочем, судя по тому, какой сюрприз Аня устроила любимому на его День рождения, можно предположить, что девушка любит поражать своими презентами. Тогда Тринчер устроила Александру романтический ужин на крыше с видом на центр Киева, а в полночь под вспышки фейерверков парня пришли поздравить самые близкие друзья.

При выборе подарка в День Валентина Аня советует отталкиваться от собственного бюджета.

В идеале — подарить что-нибудь из одежды или аксессуаров. Девушки всегда знают, чего для полного счастья не хватает любимому. Если же средств немного, а сделать приятное хочется, предлагаю приобрести всевозможные лакомства и провести гастровечер с завязанными глазами! Для этого понадобятся, правда, еще платки или шарфики. Кормите друг друга и угадывайте, что это вы пробуете.

Также можно создать особую атмосферу в доме.

— Красиво оформить дом, украсить свечами ванную комнату, сделать ему массаж… Главное — уделить достаточно внимания и подарить собственную энергетику!

Нет бытовым вещам

Певица Светлана Тарабарова в браке с Алексеем Бондарем уже более пяти лет, но убеждена: подарок ко Дню Валентина должен вызвать эмоции, поэтому советует заранее его продумать и отбросить идеи с бытовыми вещами.

— С годами совместной жизни всегда есть соблазн подарить что-то практичное, но я умоляю — забудьте о носках и дезодорантах! Ваши вторые половинки лучшие в мире (потому что мы сами их выбрали), поэтому они достойны лучшего — счастья. Даже одно мгновение, одна улыбка, один взгляд, наполненный благодарностью, стоит того, чтобы несколько недель тайно готовить сюрприз.

И, очевидно, старается Тарабарова не зря. Говорит, мужчина всегда радуется, как впервые. Певица подсказывает: при подготовке сюрприза нужно быть внимательными и вспомнить, что нравится любимому человеку.

Что бы это ни было — кино вдвоем или автограф любимого футболиста, или романтический ужин, главное сделать это с любовью.

Подарок необязательно подбирать дорогой, главное, чтобы был романтичным — уверяет жена актера Дмитрия Ступки, ведущая Полина Логунова.

— Можно сформировать сердечко из большого количества шариков, в каждый из которых вложить мини-валентинку с сообщением, что вам нравится в человеке.

Когда-то подобный сюрприз Полина устраивала любимому. Впрочем, для Дмитрия лучшим подарком ко Дню Валентина оказалось нечто иное.

— Это моя улыбка, состояние, в котором я счастлива и довольна. Поскольку считаю, что женщина — украшение мужчины. Если она счастлива — он король.

Собственные традиции

А в семье артистов балета Екатерины Кухар и Александра Стоянова празднование Дня влюбленных имеет свои традиции. Как правило, Екатерина в этот день только принимает подарки. Или от любимого:

Стоянов покупает шоколадные конфеты как валентинку, это такая наша мини-традиция.

Или от благодарных зрителей. Дело в том, что Екатерина с Александром День Валентина всегда проводят на сцене:

— Десять лет подряд танцевали во Франции. В этом году День Святого Валентина празднуем на сцене Одесской оперы, танцуем балет Ромео и Джульетта.

Но если и выбирать подарок на праздник, то Екатерина советует прислушиваться к партнеру, его настроению и желаниям. Прима-балерина любит дарить полезные и приятные вещи.

Лучшим сочетанием полезного с приятным экс-учасница группы НеАнгелы Виктория Смеюха считает общий отдых в приятном месте. Подальше от человеческих взглядов с бокалом шампанского и изысканными блюдами.

А если хочется подарить что-то материальное и отношения достаточно близкие, то певица советует обратить внимание на духи.

Это подарок, который мужчина всегда оценит. Хороший свитер, рубашка и любая приятная неожиданность будет принята положительно. Ведь самое важное — это любовь между влюбленными, а подарки — только повод еще раз ее проявить.

Поэтому что вы бы не придумали для своей половинки: подарок дорогостоящий или сделанный своими руками, вечеринку-сюрприз, тихий романтический вечер вдвоем или просто свою улыбку, главное — делать это с открытым сердцем.

А если с подарком уже определились, то пора думать над празднованием самого Дня влюбленных. Для этого мы подготовили подборку романтических занятий только для вас двоих.