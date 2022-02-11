Тільки не шкарпетки: що Тарабарова, Кухар та інші відомі жінки радять дарувати на Валентина

До Дня Валентина залишилося кілька днів, а у тебе нема ні подарунка, ні ідеї? Тоді цей матеріал буде корисний.

Ми розпитали відомих жінок, як привітати коханого з романтичним святом і що краще йому підготувати. Які подарунки-табу назвала Світлана Тарабарова? Від чого відштовхується Анна Трінчер, готуючи сюрприз, та що за традиція існує в Катерини Кухар та її чоловіка вже майже десять років?

Цьогорічний День Валентина видасться особливим для співачки Анни Трінчер: вона вже відзначатиме його у статусі нареченої і вперше святкуватиме День закоханих зі своїм обранцем, блогером Олександром Волошином. Зірка зізнається, що навіть трохи нервує через це.

Емоційні подарунки

Подарунок Аня вже обрала, але поки тримає його в секреті. Втім, судячи з того, який сюрприз співачка влаштувала коханому на його день народження, можна припустити, що дівчина любить вражати своїми презентами.

Тоді Трінчер влаштувала Олександру романтичну вечерю на даху з краєвидом на центр Києва, а опівночі під спалахи феєрверків хлопця прийшли привітати найближчі друзі.

Обираючи подарунок на День Валентина, Аня радить відштовхуватися від власного бюджету.

В ідеалі — подарувати щось із одягу чи аксесуарів. Дівчата завжди знають, чого для повного щастя не вистачає коханому. Якщо ж коштів небагато, а зробити приємне хочеться, пропоную придбати всіляких ласощів і провести гастровечір із зав’язаними очима! Для цього знадобляться, щоправда, ще й хустки або шарфики. Годуйте одне одного — і вгадуйте, що це ви куштуєте.

Також можна створити особливу атмосферу в домі.

— Красиво оформити оселю, прикрасити свічками ванну кімнату, зробити йому масаж… Головне — приділити вдосталь уваги та подарувати власну енергетику!

Ні побутовим речам

Співачка Світлана Тарабарова у шлюбі з Олексієм Бондарем уже понад 5 років, але переконана: подарунок до Дня Валентина має викликати емоції. Тому радить завчасно його продумати й відкинути ідеї з побутовими речами.

— З роками спільного життя завжди є спокуса подарувати щось практичне, але я благаю — забудьте про шкарпетки та дезодоранти! Ваші другі половинки найкращі у світі (бо це ж ми самі їх обрали), тож вони варті найкращого — щастя. Навіть одна мить, одна усмішка, один погляд, наповнений вдячністю, вартий того, щоб кілька тижнів таємно готувати сюрприз.

І, вочевидь, старається Тарабарова недарма. Каже, чоловік завжди радіє, як уперше. Співачка підказує: готуючи сюрприз, треба бути уважними й пригадати, що любить кохана людина.

Хай що це буде — кіно удвох або автограф улюбленого футболіста, або романтична вечеря, головне зробити це з любов’ю.

Подарунок не обов’язково підбирати дорогий, головне, щоб був романтичним — запевняє дружина актора Дмитра Ступки, ведуча Поліна Логунова.

— Можна сформувати сердечко з великої кількості кульок, в кожну з яких вкласти міні-валентинку з повідомленням, що вам подобається в людині.

Колись подібний сюрприз Поліна влаштовувала коханому. Втім, для Дмитра найкращим дарунком до Дня Валентина виявилося дещо інше.

— Це моя усмішка, стан, в якому я щаслива й задоволена. Оскільки вважаю, що жінка — прикраса чоловіка. Якщо вона щаслива — він король.

Власні традиції

А в родині артистів балету Катерини Кухар та Олександра Стоянова святкування Дня закоханих має свої традиції. Як правило, Катерина в цей день подарунки лише приймає. Або від коханого:

Стоянов купує шоколадні цукерки як валентинку, це така наша міні-традиція.

Або ж від вдячних глядачів. Річ у тім, що Катерина з Олександром День Валентина завжди проводять на сцені:

— Десять років поспіль танцювали у Франції. Цього року День Святого Валентина святкуємо на сцені Одеської опери, танцюємо балет Ромео і Джульєтта.

Та якщо вже й обирати подарунок на свято, то Катерина радить прислухатися до партнера, його настрою й бажань. Прима-балерина любить дарувати корисні та приємні речі.

Найкращим поєднанням корисного з приємним екс-учасниця гурту НеАнгели Вікторія Сміюха вважає спільний відпочинок у приємному місці. Подалi вiд людських поглядiв, з келихом шампанського та вишуканими стравами.

А якщо хочеться подарувати щось матеріальне і стосунки є доволі близькими, то співачка радить звернути увагу на парфуми.

Це подарунок, який чоловiк завжди оцiнить. Гарний светр, сорочка та будь-яка приємна несподiванка буде прийнята позитивно. Адже найважливіше — це любов мiж закоханими, а подарунки — тiльки привiд ще раз її проявити.

Тому що б ви не придумали для своєї половинки: подарунок коштовний чи зроблений власноруч, вечірку-сюрприз, тихий романтичний вечір удвох чи просто свою посмішку, головне — робити це з відкритим серцем.

А якщо з подарунком уже визначилися, то час думати над проведенням самого Дня закоханих. Для цього ми підготували підбірку романтичних занять тільки для вас двох.