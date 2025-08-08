Что случилось с сыном Виктора Павлика: подробности трагедии семьи

Фото Instagram Пять лет назад, 7 августа 2020 года, умер сын украинского певца Виктора Павлика — Павел Павлик. Парню был всего 21 год. Вчера была годовщина смерти Павла Павлика, и его семья трогательно почтила память парня и поделилась эмоциями. Рассказываем больше о том, что случилось с сыном Виктора Павлика.Что случилось с сыном Виктора Павлика Сын Виктора Павлика, Павел Павлик, умер от рака. Парень пережил 18 курсов химиотерапии и лучевой терапии. Но болезнь была неумолима. Жизнь Павла прервалась в 21 год. Это был младший сын Виктора от брака с Лорой Созаевой. Тогда женщина написала:Забрал Господь моего ангела! Также она опубликовала видео с кадрами маленького Павла. Парень долгое время имел рак костей — саркому. Ее обнаружили в 2018 году. Борьба с раком длилась два года. В июне 2020 года он отказался от химиотерапии, ведь она не помогла убрать злокачественную опухоль. Последние результаты исследований показывали, что болезнь только прогрессирует. Тогда лечение потеряло смысл. — Я хочу, чтобы вы все были счастливы и достойно прожили жизнь, осуществив все свои мечты… Будьте счастливы, цените особые моменты в жизни, ведь они так быстро проходят, и помните: богатство — не в деньгах и имуществе, оно в окружающих вас людях, в эмоциях, которые они вызывают, и в воспоминаниях, которые они оставляют, — написал парень своим друзьям детства. Читать по теме День холостяка 2025: как живут самые скандальные участники проекта сейчас Что нужно знать о Дне холостяка? Рассказываем о самых популярных холостяках страны. Виктор Павлик почтил память сына В пятую годовщину смерти сына Виктор Павлик вместе с женой почтил память сына. Лариса Созаева навестила могилу сына и поделилась фото. “Никто действительно не умер, пока не исчезнут вызванные ими в мире волны”. Сегодня, в годовщину смерти моего сына, я чувствую эти волны, вибрации, которые оставил Паша. Надеюсь, это почувствуют и те, кто его знал… и просто вспомнит…. Сам Виктор опубликовал щемящее сообщение. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Віктор Павлік (@viktorpavlik) Сегодня проходит 5 лет, как не стало моего сына Павла. Ему было всего 21… Боль не проходит. Люблю. Помню. Скучаю каждый день. Павлик поделился архивными фото и видео с сыном. Ранее мы рассказывали, как Олег Винник набросился на фанатов, обвинявших его в бегстве из Украины. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Жизненные истории, Рак Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter