Что случилось с сыном Виктора Павлика: подробности трагедии семьи

Пять лет назад, 7 августа 2020 года, умер сын украинского певца Виктора Павлика — Павел Павлик. Парню был всего 21 год. Вчера была годовщина смерти Павла Павлика, и его семья трогательно почтила память парня и поделилась эмоциями. Рассказываем больше о том, что случилось с сыном Виктора Павлика.

Что случилось с сыном Виктора Павлика

Сын Виктора Павлика, Павел Павлик, умер от рака. Парень пережил 18 курсов химиотерапии и лучевой терапии. Но болезнь была неумолима. Жизнь Павла прервалась в 21 год.

Это был младший сын Виктора от брака с Лорой Созаевой. Тогда женщина написала:

Забрал Господь моего ангела!

Также она опубликовала видео с кадрами маленького Павла. Парень долгое время имел рак костей — саркому. Ее обнаружили в 2018 году. Борьба с раком длилась два года. В июне 2020 года он отказался от химиотерапии, ведь она не помогла убрать злокачественную опухоль.

Последние результаты исследований показывали, что болезнь только прогрессирует. Тогда лечение потеряло смысл.

— Я хочу, чтобы вы все были счастливы и достойно прожили жизнь, осуществив все свои мечты… Будьте счастливы, цените особые моменты в жизни, ведь они так быстро проходят, и помните: богатство — не в деньгах и имуществе, оно в окружающих вас людях, в эмоциях, которые они вызывают, и в воспоминаниях, которые они оставляют, — написал парень своим друзьям детства.

Виктор Павлик почтил память сына

В пятую годовщину смерти сына Виктор Павлик вместе с женой почтил память сына. Лариса Созаева навестила могилу сына и поделилась фото.

“Никто действительно не умер, пока не исчезнут вызванные ими в мире волны”. Сегодня, в годовщину смерти моего сына, я чувствую эти волны, вибрации, которые оставил Паша. Надеюсь, это почувствуют и те, кто его знал… и просто вспомнит….

Сам Виктор опубликовал щемящее сообщение.

Сегодня проходит 5 лет, как не стало моего сына Павла. Ему было всего 21… Боль не проходит. Люблю. Помню. Скучаю каждый день.

Павлик поделился архивными фото и видео с сыном.

