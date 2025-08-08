Що трапилося із сином Віктора Павліка: подробиці трагедії родини

П’ять років тому, 7 серпня 2020 року, помер син українського співака Віктора Павліка — Павло Павлік. Хлопцю був усього 21 рік. Учора були роковини смерті Павла Павліка, і його родина щемко вшанувала пам’ять хлопця і поділилася емоціями. Розповідаємо більше про те, що трапилося із сином Віктора Павліка.

Що трапилося із сином Віктора Павліка

Син Віктора Павліка, Павло Павлік, помер від раку. Хлопець пережив 18 курсів хіміотерапії і променевої терапії. Однак хвороба була невблаганною. Життя Павла обірвалося у 21 рік.

Це був молодший син Віктора від шлюбу з Лорою Созаєвою. Тоді жінка написала:

Забрав Господь мого ангела!

Також вона опублікувала відео з кадрами маленького Павла. Хлопець довгий час мав рак кісток — саркому. Її виявили у 2018 році. Боротьба з раком тривала два роки. У червні 2020 року хлопець відмовився від хіміотерапії, адже вона не допомогла прибрати злоякісну пухлину.

Останні результати досліджень показували, що хвороба лише прогресує. Тоді лікування втратило сенс.

— Я хочу, щоб ви всі були щасливі і гідно прожили життя, здійснивши всі свої мрії… Будьте щасливі, цінуйте особливі моменти в житті, адже вони так швидко проходять, і пам’ятайте: багатство — не в грошах і майні, воно в людях, що оточують вас, в емоціях, які вони викликають, і в спогадах, які вони залишають, — написав хлопець своїм друзям дитинства.

Віктор Павлік вшанував пам’ять сина

У п’яті роковини смерті сина Віктор Павлік разом із дружиною вшанував пам’ять сина. Лариса Созаєва відвідала могилу сина та поділилася фото.

“Ніхто насправді не помер, поки не зникнуть викликані ними у світі хвилі”. Сьогодні, в річницю смерті мого сина, я відчуваю ці хвилі, вібрації, які залишив Паша. Сподіваюсь, це відчують і ті, хто його знав… та просто згадає….

Сам Віктор опублікував щемкий допис.

Сьогодні минає 5 років, як не стало мого сина Павла. Йому було лише 21… Біль не минає. Люблю. Пам’ятаю. Сумую щодня.

Павлік поділився архівними фото та відео із сином.

