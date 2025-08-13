Чужой: Земля стал киновинкой: почему критики в восторге

Долгожданная премьера американского сериала Чужой: Земля состоялась 12 августа 2025 года, и она уже успела всколыхнуть мир научной фантастики и ужасов.

Этот масштабный телепроект, созданный на основе культовой вселенной Alien, погружает зрителей в мрачный постапокалиптический мир, где человечеству снова приходится бороться за выживание.

В этом материале мы собрали все, что стоит знать о сериале Чужой:Земля, включая детали сюжета, количество эпизодов, актерский состав и впечатляющие оценки критиков.

О чем рассказывает Чужой: Земля

Сериал Чужой: Земля стал настоящим открытием благодаря своему нестандартному подходу к известной вселенной. Его создатель — Ной Гоули, известный своими работами над такими проектами, как Фарго.

В центре истории — Венди, гибрид с детским сознанием, который живет в искусственном теле.

Ее брат, Си Джей, и наставник Кирш играют ключевые роли в этом мрачном будущем, полном инопланетян, человеческого сопротивления и, конечно же, ксеноморфов.

Когда выйдет Чужой: Земля

Сериал состоит из восьми эпизодов. Уже известно, что Чужой: Земля будет выходить еженедельно после премьеры, так что фанаты смогут наслаждаться новыми приключениями каждую неделю.

Первые два эпизода — Неверленд и Мистер Октябрь — вышли одновременно 12 августа.

Далее, каждую неделю, появятся новые серии: 19 августа — Метаморфозы, 26 августа — Наблюдение.

В начале сентября нас ждет эпизод 2 сентября — В космосе никто, а 9 сентября — Муха.

Перед финалом, 16 сентября, выйдет эпизод Возникновение. Завершит сезон серия Настоящие монстры, которая выйдет 23 сентября.

Помимо основной тройки персонажей, в проекте задействованы такие известные актеры, как Эсси Дэвис, Сэмюэл Блэнкин, Адраш Гурав, Бабу Сизей и Кит Янг.

Сериал покорил Rotten Tomatoes

После появления сериала Чужой: Земля в 2025 году критики не стали долго ждать с оценками.

Рейтинг сериала на Rotten Tomatoes достиг впечатляющих 94% на основе отзывов 62 рецензентов.

Этот результат делает его третьим самым успешным проектом во всей франшизе Чужой после классических фильмов Alien и Aliens.

Именно этот рейтинг подчеркивает, что сериал стал не просто очередным проектом, а настоящим событием, которое достойно продолжает историю, не теряя ее оригинального шарма.

Приятным бонусом для зрителей является то, что для просмотра сериала не нужно быть экспертом во вселенной — лента является самостоятельной историей, так что новички могут смело погружаться в атмосферу без предварительной подготовки.

Чужой: Земля: где смотреть и чего ожидать дальше

На данный момент доступна информация о том, где смотреть Чужой: Земля и когда выйдут новые серии. Сериал транслируется на платформе Hulu.

В целом, этот проект обещает стать настоящим хитом и достойным продолжением любимой саги.

Пока все замерли в ожидании нового сериала про инопланетян, мир кино получил другую новость — премьера фильма ужасов Пила 11, которая была запланирована на 26 сентября 2025 года, фактически не состоится.

