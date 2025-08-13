Чужий: Земля став кіновинкою: чому критики у захваті

Довгоочікувана прем’єра американського серіалу Чужий: Земля відбулася 12 серпня 2025 року, і вона вже встигла сколихнути світ наукової фантастики та жахів.

Цей масштабний телепроект, створений на основі культового всесвіту Alien, занурює глядачів у моторошний постапокаліптичний світ, де людство знову змушене боротися за виживання.

У цьому матеріалі ми зібрали все, що варто знати про цей серіал, включно з деталями сюжету, кількістю епізодів, акторським складом та оцінками критиків, що вражають.

Про що розповідає Чужий: Земля

Серіал Чужий: Земля став справжнім відкриттям завдяки своєму неординарному підходу до відомого всесвіту.

Його творцем виступив Ной Гоулі, який відомий своїми роботами над такими проектами, як Фарґо.

У центрі історії — Венді, гібрид з дитячою свідомістю, що мешкає у штучному тілі.

Її брат, Сі Джей, та наставник Кірш, відіграють ключові ролі в цьому похмурому майбутньому, що, наповнене інопланетянами, людським опором і, звісно ж, ксеноморфами.

Коли вийде Чужий: Земля

Загалом, серіал налічує вісім епізодів. Вже відомо, що Чужий: Земля запланований на наступні тижні після прем’єри, тож фанати можуть насолоджуватися новими пригодами щотижня.

Серіал Чужий: Земля складається з восьми епізодів. Перші два, Неверленд і Містер Жовтень, вийшли одночасно 12 серпня.

Далі, щотижня, з’являтимуться нові серії. Так, 19 серпня ми побачимо Метаморфози, а 26 серпня — Спостереження.

Початок вересня також буде насиченим: 2 вересня вийде епізод У космосі ніхто, а 9 вересня — Муха.

Перед фіналом, 16 вересня, ми побачимо Виникнення. Завершить сезон серія Справжні монстри, яка з’явиться 23 вересня.

Окрім основної трійки персонажів, у проекті задіяні такі відомі актори, як Ессі Девіс, Семюел Бленкін, Адраш Гурав, Бабу Сізей та Кіт Янг

Серіал підкорив Rotten Tomatoes

Після появи серіалу Чужий: Земля 2025 критики не стали довго зволікати з оцінками.

Рейтинг серіалу на Rotten Tomatoes сягнув 94% на основі відгуків 62 рецензентів.

Цей результат робить його третім найуспішнішим проектом у всій франшизі Чужий після класичних фільмів Alien і Aliens.

Саме цей рейтинг підкреслює, що серіал став не просто черговим проектом, а справжньою подією, яка гідно продовжує історію, не втрачаючи її оригінального шарму.

Приємним бонусом для глядачів є те, що для перегляду серіалу не потрібно бути експертом по всесвіту — стрічка є самостійною історією, тож новачки можуть сміливо зануритися в атмосферу без попередньої підготовки.

Чужий: Земля: де дивитися та чого очікувати далі

Наразі доступна інформація про те, де дивитися Чужий: Земля та коли вийдуть нові серії. Серіал транслюється на платформі Hulu.

Загалом, цей проект обіцяє стати справжнім хітом і гідним продовженням улюбленої саги.

Поки всі завмерли в очікуванні нового серіалу про іншопланетян, світ кіно отримав іншу новину — прем’єра фільму жахів Пила 11, яку планували на 26 вересня 2025 року, ймовірно не відбудеться.

