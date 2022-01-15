Женя Клопотенко: Гренуй из Парфюмера — это моя ролевая модель

Все мы знаем Женю Клопотенко, как улыбчивого и вдохновленного повара, который экспериментирует со вкусами и не боится менять устоявшиеся в обществе нормы. Но мы никогда не слышали о том, какие книги читает шеф-повар и кому подражает.

В эксклюзивном интервью программе Вікна-Новини кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о своей ролевой модели и поразил любимой книгой.

— Я никогда не рассказывал много о романе Парфюмер Патрика Зюскинда, но это моя role-model, ролевая модель, за которой я до сих пор 100% следую.

У меня нет ни секунды сомнений, что я хочу быть, как он (главный герой романа Гренуй – ред.), – говорит популярный шеф-повар.

Он объясняет, что Гренуй — это тот, кто идет к своей цели, несмотря на непонимание окружающих. Для него чрезвычайно важно желание создать идеальный аромат, это его вдохновляет и управляет им. Новый, идеальный аромат должен принести людям максимальное наслаждение.

Евгений Клопотенко говорит, что Гренуй не преследует цели кому-то что-то доказать или в чем-то победить.

Он не хотел изменить мир, не хотел сделать хуже, он просто самобытно существует, – объясняет шеф-повар.

А вот маниакальную природу собственной ролевой модели Евгений комментирует так:

То, что он убил ее – это, я думаю, для красного словца.

В целом, по словам Евгения, тяга к убийствам — это единственная вещь, которая ему не нравится в главном герое романа Парфюмер и предлагает каждому читателю дорисовать эту модель. Представить, что Гренуй умеет общаться и никого не лишает жизни.

— Я вижу его не той role-model, которой я хотел бы стать, таким человеком, но, очевидно, единственное, что он делал плохого – это убивал людей. Представьте, что это моя role-model только без убийств, – говорит Клопотенко.

Хотя в целом времени у шефа-реформатора на чтение немного, поэтому он предпочитает профессиональную литературу. А к художественным произведениям обращается изредка.

Больше о литературных пристрастиях Жени Клопотенко — в видео:

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