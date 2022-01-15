Євген Клопотенко: Гренуй з Парфумів — це моя рольова модель

Всі ми знаємо Євгена Клопотенка, як усміхненого та натхненного кухаря, який експериментує зі смаками та не боїться змінювати усталені в суспільстві норми. Але ми ніколи не чули, які книги читає шеф-кухар та кого наслідує.

В ексклюзивному інтерв’ю програмі Вікна-Новини кулінарний експерт та шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про свою рольову модель та вразив найулюбленішою книгою.

— Я ніколи не розповідав багато про роман Парфуми Патріка Зюскінда, але це моя role-model, рольова модель, за якою я до цього часу 100% слідую.

У мене немає жодної секунди сумнівів, що я хочу бути, як він (головний герой роману Гренуй – ред.), — каже популярний шеф-кухар.

Він пояснює, що Гренуй — це та людина, яка має ціль та йде до неї, попри нерозуміння оточення. Для нього надзвичайно важливим є бажання створити ідеальний аромат, це його надихає та керує ним. Цей аромат мав би приносити людям максимальну насолоду.

Євген Клопотенко каже, що Гренуй не має на меті комусь щось довести чи в чомусь перемогти.

Він не хотів змінити світ, не хотів зробити гірше, він просто самобутньо існує, – пояснює шеф-кухар.

А от маніакальну природу власної рольової моделі Євген коментує так:

Те, що він убив її – це, я думаю, для красного слівця.

Загалом Євген Клопотенко каже, що потяг до убивств — то єдина річ, яка йому не подобається в головному герої роману Парфуми і пропонує кожному читачеві домалювати цю модель. Уявити, що Гренуй вміє комунікувати та нікого не позбавляє життя.

— Я його бачу не тією role-model, якою я хотів би стати людиною, але, вочевидь, єдине, що він робив поганого – це вбивав людей. Уявіть, що це моя role-model, тільки без убивств людей, – каже Клопотенко.

Але загалом часу в шефа-реформатора на читання небагато, тож він надає перевагу професійній літературі. А до художніх творів звертається зрідка.

Більше про літературні вподобання Євгена Клопотенко – у відео:

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