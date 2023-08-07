Шоу-биз

Фильм женщины-режиссера впервые собрал $1 млрд в мировом прокате! Как Барби устанавливает рекорды, и что нужно знать о Грете Гервинг

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 августа 2023, 11:03
Фільм Барбі зібрав $1 млрд у світовому прокаті: що відомо
Фото: IMDb

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