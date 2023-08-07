Фильм женщины-режиссера впервые собрал $1 млрд в мировом прокате! Как Барби устанавливает рекорды, и что нужно знать о Грете Гервинг

Фильм Барби собрал $1 млрд в мировом прокате, что делает его вторым кассовым фильмом 2023 года.

Кроме этого, Барби — первый фильм, снятый женщиной-режиссером Гретой Гервиг, заработавший $1 млрд. Как сообщает Variety, только в Северной Америке кинолента собрала $459 млн, а за границей — $572 млн.

В Украине, по данным Forbes, за первые две недели проката фильм Барби собрал более 255 тыс. зрителей.

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Грета Гервиг — первая женщина-режиссер, собравшая $1 млрд

Барби стал лишь шестым фильмом со времен пандемии коронавируса, сумевший собрать такую сумму в мировом прокате, и первым, который полностью самостоятельно сняла женщина.

Ранее три фильма с миллиардными сборами были сняты в сотрудничестве с женщинами, в том числе Холодное сердце ($1,3 млрд) и Холодное сердце 2 ($1,45 млрд), оба сняты Дженнифер Ли и Крисом Баком. А также супергеройский Капитан Марвел ($1,1 млрд), сорежиссерами которого были Анна Боден и Райан Флэк.

Барби стала самым быстрым релизом Warner Bros, который собрал $1 млрд — всего за 17 дней после выхода. Ранее такую сумму собрал Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2, но за 19 дней после премьеры.

Грета Гервиг: карьера режиссера

Впервые о Грете Гервиг массово заговорили после выхода фильма Леди Берд. Это была первая режиссерская работа женщины и принесла сразу пять номинаций на премию Оскар.

Начинала свою карьеру Грета как актриса в 2006 году. Одним из успешных фильмов был Гринберг с Беном Стиллером, это смесь драмы и романтической комедии. В 2012 году она актриса снялась в фильме Фрэнсис Ха — черно-белая трагикомедия о 27-летней неудачливой танцовщице.

Потом Грета начала снимать кино. Технически еще в 2008 году она работала над фильмом как режиссер и продюсер, но это был тандем с режиссером Джо Свенбергом.

А первый фильм, снятый Гервиг самостоятельно, вышел в 2017 году — Леди Берд. В нем сыграли талантливая Сирша Ронан, уже имевшая статуэтки Оскара, и Тимоти Шаламе, который после успеха Назови меня своим именем полюбился зрителям.

Фильм Леди Берд получила пять номинаций на Оскар и 197 номинаций на фестивалях и премиях по всему миру, в половине которых победил.

Кроме этого, Грета Гервиг сняла Маленькие женщины (2019), лента также боролась за Оскар.

В Международной дистрибуции признали, что не часто теряют речь после показов фильмов, но Барби превзошла их самые оптимистичные прогнозы.

— Это переломный момент для Барби, и никто кроме Греты Гервиг не смог бы оживить эту икону разных поколений и ее мир в такой забавной, эмоциональной и интересной истории, которая резонирует со всеми четырьмя квадрантами кинозрителей, и буквально превратила весь мир в розовый, — передает Variety.

Кстати, насчет розового, это точно главный цвет фильма! Но в цветовой гамме Барби много других красивых оттенков. Ранее мы рассказывали о стиле Барби и как одеваться девушкам и парням.

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