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Фільм жінки-режисерки вперше зібрав $1 млрд у світовому прокаті! Як Барбі встановлює рекорди, і що треба знати про Ґрету Гервіг

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Серпня 2023, 11:03
Фільм Барбі зібрав $1 млрд у світовому прокаті: що відомо
Фото: IMDb

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