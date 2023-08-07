Фільм жінки-режисерки вперше зібрав $1 млрд у світовому прокаті! Як Барбі встановлює рекорди, і що треба знати про Ґрету Гервіг

Фільм Барбі зібрав $1 млрд у світовому прокаті, що робить його другим найкасовішим фільмом 2023 року.

Окрім цього, Барбі — перший фільм, знятий жінкою-режисером Ґретою Гервіг, який заробив $1 млрд. Як повідомляє Variety, лише у Північній Америці кінострічка зібрала $459 млн, а за кордоном — $572 млн.

В Україні, за даними Forbes, за перші два тижні прокату фільм Барбі зібрав понад 255 тис. глядачів.

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Ґрета Гервіг — перша режисерка, що зібрала $1 млрд

Барбі став лише шостим фільмом з часів пандемії коронавірусу, який зміг зібрати таку суму у світовому прокаті, але перший, який повністю самостійно зняла жінка.

Раніше три фільми з мільярдними зборами були зняті у співпраці з жінками, зокрема Крижане серце ($ 1,3 млрд) і Крижане серце 2 ($ 1,45 млрд), обидва зняті Дженніфер Лі та Крісом Баком. А також супергеройський Капітан Марвел ($1,1 млрд), співрежисерами якого були Анна Боден і Раян Флек.

Барбі стала найшвидшим релізом Warner Bros, який зібрав $1 млрд — лише за 17 днів після виходу. Раніше таку суму зібрав Гаррі Поттер і Дари смерті: Частина 2, але за 19 днів після прем’єри.

Ґрета Гервіг: кар’єра режисерки

Уперше про Грету Гервіг масово заговорили після виходу фільму Леді Птаха. Це була перша режисерська робота жінки, й вона принесла відразу п’ять номінацій на премію Оскар.

Починала свою кар’єру Ґрета як акторка у 2006 році. Одним з успішних фільмів був Ґрінберґ з Беном Стіллером, це суміш драми та романтичної комедії. У 2012 вона акторка знялася у фільмі Френсіс Ха — чорно-біла трагікомедія про 27-річну танцівницю-невдаху.

Потім Ґрета почала знімати кіно. Технічно ще у 2008 році вона працювала над фільмом як режисерка та продюсерка, але це був тандем з режисером Джо Свенбергом.

А перший фільм, знятий Гервіг самостійно, вийшов у 2017 році — Леді Птаха. У ньому зіграли талановита Сірша Ронан, яка вже мала відзнаки Оскара, а також Тімоті Шаламе, який після успіху Назви мене своїм ім’ям полюбився глядачам.

Фільм Леді Птаха отримала п’ять номінацій на Оскар та 197 номінацій на фестивалях та преміях по всьому світу, в половині з яких переміг.

Крім цього, Ґрета Гервіг зняла Маленькі жінки (2019), стрічка також боролася за Оскар.

У Міжнародній дистрибуції визнали, що нечасто втрачають мову після показів фільмів, але Барбі перевершила їхні найоптимістичніші прогнози.

— Це переломний момент для Барбі, і ніхто, крім Грети Гервіг, не зміг би оживити цю ікону різних поколінь і її світ у такій кумедній, емоційній і цікавій історії, яка резонує з усіма чотирма квадрантами кіноглядачів, і буквально перетворила весь світ у рожевий, — передає Variety.

До речі, щодо рожевого, це точно головний колір фільму! Але у кольоровій гаммі Барбі є багато інших красивих відтінків. Раніше ми розповідали про стиль Барбі та як одягатися дівчатам та хлопцям.

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