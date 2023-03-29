Лучший год в моей жизни! Фима Константиновский рассказал, что думают дети из шелтера, которым занимается ведущий

За кулисами шоу єПитання, которое выходит на Новом канале, известный украинский ведущий и юморист Фима Константиновский рассказал, как помогает детям-переселенцам в днепровском шелтере, об общении с ними и способах отвлечься от тяжелых новостей.

Читай в нашем эксклюзиве подробно, о чем думают дети в шелтере.

Фима Константиновский рассказал о мыслях детей-переселенцев из шелтера

Украинцы сплочены и всегда готовы помогать тем, кто в этом нуждается. Кроме наших Вооруженных сил, в постоянной помощи нуждаются детки. Многие из них потеряли все — детство, родной дом, друзей, а кто-то и родителей.

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Юморист и ведущий Фима Константиновский выбрал для себя именно помощь деткам-переселенцам. Он рассказал нам о своем ценном опыте волонтерства и о чем думают дети, оказавшись в шелтере.

Он стал заниматься помощью детям в апреле прошлого года. За кулисами проекта єПитання на Новом канале говорит, что детей, живущих в шелтере, очень много, около 70. Большинство из них — переселенцы из многих городов Луганской и Донецкой областей.

Я выполняю роль кого-то вроде вожатого. Вместе гуляем по городу, играем, ходим в магазин, смотрим кино. Даже были в веревочном парке!

— У нас с ними есть Telegram-чаты, где мы общаемся. Это очень удобно, — рассказывает ведущий.

Комик добавляет, что главной задачей для него является отвлечь детей от негативных мыслей и подарить им счастливые эмоции.

Признаюсь, самая крутая история, которая меня очень вдохновляет и благодаря которой я действительно понимаю, почему помогаю, когда один мальчик сказал: “Война войной, но это лучший год в моей жизни”, — вспоминает Фима Константиновский.

Он считает это самой высокой наградой. Фима говорит, что никогда не говорит с детьми о войне напрямую и пытается всячески отвлекать их от инфополя. Вместо этого для детей мужчина устраивает развлечения и покупает подарки.

Видеть, что и как проживают дети, уделять им много времени — не всегда просто, но Фима Константиновский говорит, что старается изо всех сил сделать детей более счастливыми.

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