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Лучший год в моей жизни! Фима Константиновский рассказал, что думают дети из шелтера, которым занимается ведущий

Анастасия Грубрина, редактор сайта 29 марта 2023, 13:15
Фіма Константиновський розповів про думки дітей-переселенців з шелтеру

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Лучший год в моей жизни! Фима Константиновский рассказал, что думают дети из шелтера, которым занимается ведущий
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