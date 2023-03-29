Найкращий рік у моєму житті! Фіма Константиновський розповів, що думають діти з шелтера, яким займається ведучий

За лаштунками шоу єПитання, яке виходить на Новому каналі, відомий український ведучий та гуморист Фіма Константиновський розповів, як допомагає дітям-переселенцям у дніпровському шелтері, про спілкування з ними та способи відволіктися від важких новин.

Читай у нашому ексклюзиві детально, про що думають діти у шелтері.

Фіма Константиновський поділився думками дітей-переселенців з шелтера

Українці згуртовані та завжди готові допомагати тим, хто цього потребує. Окрім наших Збройних сил, постійної допомоги потребують дітки. Багато з них втратили все — дитинство, рідний дім, друзів, а хтось і батьків.

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Гуморист та ведучий Фіма Константиновський вибрав для себе саме допомогу діткам-переселенцям. Він розповів нам про свій цінний досвід волонтерства та про що думають діти, опинившись у шелтері.

Він почав займатися допомогою дітям у квітні минулого року. За лаштунками проекту єПитання на Новому каналі каже, що дітей, які живуть у шелтері, дуже багато, близько 70. Більшість із них — переселенці з багатьох міст Луганської та Донецької областей.

Я виконую роль когось на кшталт вожатого. Разом гуляємо містом, граємося, ходимо в магазин, дивимося кіно. Навіть були в мотузковому парку!

— У нас із ними є Telegram-чати, де ми спілкуємося. Це дуже зручно, — розповідає ведучий.

Комік додає, що найголовнішим завданням для нього є відволікти дітей від негативних думок і подарувати їм щасливі емоції.

Зізнаюся, найкрутіша історія, яка мене дуже надихає і завдяки якій я справді розумію, чому допомагаю, коли один хлопець сказав: “Війна війною, але це найкращий рік у моєму житті”, — згадує Фіма Константиновський.

Він вважає це найвищою нагородою. Фіма каже, що ніколи не спілкується з дітьми про війну напряму і намагається всіляко відволікати їх від інфополя. Натомість для дітей чоловік влаштовує веселощі та купує подарунки.

Бачити, що і як проживають діти, приділяти їм багато часу — не завжди просто, але Фіма Константиновський каже, що старається з усіх сил зробити дітей щасливішими.

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