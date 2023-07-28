Голливудские актеры собрали $80 тысяч для черниговского лицея. Что об этом известно

В Нью-Йорке состоялась церемония премии TOP USA Awards, а также презентовали книгу Топ-100 американских предпринимателей украинского происхождения. Мероприятие началось с почтения памяти погибших в Одессе и всех, кто стал жертвами войны России в Украине.

Читай в нашем материале, как голливудские звезды собрали деньги на восстановление черниговского лицея.

Голливудские звезды собрали деньги для черниговского лицея

В начале мероприятия выступила голливудская актриса Мелора Хардин, она сказала, что украинский дух и целеустремленность вдохновляют, а истории успеха служат маяками надежды, напоминая о невероятном потенциале, который содержится в каждом из нас.

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Пожалуйста, оставайтесь сильными и сохраняйте мужественный дух. Вместе, бок о бок, мы победим в этой борьбе! — сказала Хардин.

Актриса Наташа Хенстридж также поделилась впечатлениями об украинцах и войне, пообещала сделать все, чтобы привлечь внимание американского общества.

Организаторы рассказали, что мероприятие было создано для того, чтобы показать силу украинского народа. Актер Крис Браунинг рассказал, как когда-то жил в Крыму. Он сказал, что это был лучший период жизни и выразил надежду, что вернется в украинский Крым со своими детьми.

На мероприятии прошел благотворительный аукцион сбора средств для United24 и Cash for Refugees. Все собранные средства потратят на реконструкцию лицея имени Коцюбинского Черниговской области.

Фонд Cash for Refugees потратит средства на помощь людям, которые проживают в прифронтовой зоне Запорожской и Херсонской областях.

На аукционе разыграли:

футболку с подписью Сергея Реброва,

свадебную вышиванку Винницкой области ХХ века,

балетную пачку Екатерины Кухар,

шеврон младшего сержанта Национальной гвардии Сергея Позняка.

Всего удалось собрать $80 тыс.

Ведущими мероприятия стали Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. На сцене выступила Тина Кароль, а шеф-повар Евгений Клопотенко приготовил борщ-десерт.

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