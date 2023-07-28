Голлівудські актори зібрали $80 тисяч для чернігівського ліцею. Що про це відомо

У Нью-Йорку відбулася церемонія премії TOP USA Awards, а також там презентували книгу Топ-100 американських підприємців українського походження. Захід розпочався з ушанування памяті загиблих в Одесі та всіх, хто став жертвами війни Росії в Україні.

Читай у нашому матеріалі, як голлівудські зірки зібрали кошти на відновлення чернігівського ліцею.

Голлівудські зірки зібрали кошти для чернігівського ліцею

На початку заходу виступила голлівудська акторка Мелора Гардін, вона сказала, що український дух і цілеспрямованість надихають, а історії успіху слугують маяками надії, нагадуючи про неймовірний потенціал, який міститься в кожному з нас.

Зараз також дивляться

Будь ласка, залишайтеся сильними та зберігайте мужній дух. Разом, пліч-о-пліч, ми переможемо в цій боротьбі! — сказала Гардін.

Акторка Наташа Хенстридж також поділилася враженнями про українців та війну, пообіцяла зробити все, аби привернути увагу американського суспільства.

Організатори розповіли, що захід створили для того, щоб показати силу українського народу. Актор Кріс Браунінг розповів, як колись жив у Криму. Він сказав, що це був найкращий період його життя та висловив надію, що повернеться в український Крим зі своїми дітьми.

На заході відбувся благодійний аукціон збору коштів для United24 та Cash for Refugees. Усі зібрані кошти витратять на реконструкцію ліцею імені Михайла Коцюбинського Чернігівської області.

А фонд Cash for Refugees витратить кошти на допомогу людям, що мешкають у прифронтовій зоні Запорізької та Херсонської областей.

На аукціоні розіграли:

футболку з підписом Сергія Реброва,

весільну вишиванку Вінничини ХХ сторіччя,

балетну пачку Катерини Кухар,

шеврон молодшого сержанта Національної гвардії Сергія Позняка.

Усього вдалося зібрати $80 тис.

Ведучими заходу стали Катерина Осадча та Юрій Горбунов. На сцені виступила Тіна Кароль, а шеф-кухар Євген Клопотенко приготував борщ-десерт.

Раніше Святослав Вакарчук розповідав, що відчуває під час концертів на передовій.

А щоб дізнаватися про найважливіше та найцікавіше, підписуйся на Telegram та Instagram Вікон.