Голлівудські актори зібрали $80 тисяч для чернігівського ліцею. Що про це відомо

У Нью-Йорку відбулася церемонія премії TOP USA Awards, а також там презентували книгу Топ-100 американських підприємців українського походження. Захід розпочався з ушанування памяті загиблих в Одесі та всіх, хто став жертвами війни Росії в Україні.
Читай у нашому матеріалі, як голлівудські зірки зібрали кошти на відновлення чернігівського ліцею.
На початку заходу виступила голлівудська акторка Мелора Гардін, вона сказала, що український дух і цілеспрямованість надихають, а історії успіху слугують маяками надії, нагадуючи про неймовірний потенціал, який міститься в кожному з нас.
Будь ласка, залишайтеся сильними та зберігайте мужній дух. Разом, пліч-о-пліч, ми переможемо в цій боротьбі! — сказала Гардін.
Будь ласка, залишайтеся сильними та зберігайте мужній дух. Разом, пліч-о-пліч, ми переможемо в цій боротьбі! — сказала Гардін.
Акторка Наташа Хенстридж також поділилася враженнями про українців та війну, пообіцяла зробити все, аби привернути увагу американського суспільства.
Фото: TOP USA Awards
Організатори розповіли, що захід створили для того, щоб показати силу українського народу. Актор Кріс Браунінг розповів, як колись жив у Криму. Він сказав, що це був найкращий період його життя та висловив надію, що повернеться в український Крим зі своїми дітьми.
На заході відбувся благодійний аукціон збору коштів для United24 та Cash for Refugees. Усі зібрані кошти витратять на реконструкцію ліцею імені Михайла Коцюбинського Чернігівської області.
А фонд Cash for Refugees витратить кошти на допомогу людям, що мешкають у прифронтовій зоні Запорізької та Херсонської областей.
На аукціоні розіграли:
Усього вдалося зібрати $80 тис.
Ведучими заходу стали Катерина Осадча та Юрій Горбунов. На сцені виступила Тіна Кароль, а шеф-кухар Євген Клопотенко приготував борщ-десерт.
Раніше Святослав Вакарчук розповідав, що відчуває під час концертів на передовій.
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