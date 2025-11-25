Не только ChatGPT: пользователи выбрали лучшие чат-боты в новом рейтинге

Во свежем исследовании аналитической платформы Humaine пользователи выбрали самые удобные и наиболее человечные чат-боты. Результаты оказались довольно неожиданными: популярный ChatGPT занял лишь восьмую позицию, тогда как лидером стал Google Gemini 2.5 Pro.

В исследовании приняли участие почти 25 тысяч респондентов из США и Великобритании. Им предлагали пообщаться с двумя анонимными моделями и отдать голос за ту, с которой диалог был приятнее и понятнее.

Такой формат позволил оценить не только точность ответов, но и стиль коммуникации, доверие к боту и то, насколько естественно он ведёт разговор.

Кто вошел в первую десятку

Победителем стал Gemini 2.5 Pro от Google. Пользователи отметили его гибкость, логичные ответы и ощущение живого разговора. На втором месте — китайский DeepSeek v3, который получил высокие оценки от старших респондентов.

Третью позицию занял Magistral Medium от французской Mistral — небольшой компании, сумевшей обойти гигантов в естественности диалога.

В топ-5 также вошли Grok 4 и Grok 3 от xAI. После обновлений модели стали более сдержанными в политических темах и получили больше баллов за дружелюбие и этичность.

Читать по теме Google представил самый мощный Gemini 3 Pro: что умеет новый ИИ Google представил самый мощный Gemini 3 Pro – но действительно ли эта модель изменит представление о возможностях искусственного интеллекта?

На восьмом месте — ChatGPT-4.1, который остается самым массовым по количеству пользователей, но в оценке человечности уступил конкурентам. Десятку замыкают другие модели Google — Gemma и Gemini 2.0 Flash.

Как оценивали чат-ботов

Аналитики Humaine проверяли модели по четырём направлениям:

Качество выполнения задач и логика рассуждений;

Умение вести плавный диалог и подхватывать смену темы;

Стиль общения и подача информации;

Уровень доверия, этичность и безопасность ответов.

В итоге выяснилось, что для большинства людей важен не только точный результат, но и комфорт общения — простота, понятность и отсутствие резких, машинных ответов.

Исследование показывает тенденцию: пользователи все чаще ожидают от чат-ботов естественного поведения и умения подстраиваться под настроение собеседника — а не просто выполнять команду или тестовое задание.

Напомним, ранее стало известно, что OpenAI готовит смелый апдейт — ChatGPT получит отдельную взрослую версию, доступную только для совершеннолетних пользователей.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!