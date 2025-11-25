Не тільки ChatGPT: користувачі обрали найкращі чат-боти у новому рейтингу

У свіжому дослідженні аналітичної платформи Humaine користувачі обрали найзручніші та найбільш людяні чат-боти. Результати виявилися доволі неочікуваними: популярний ChatGPT опинився лише на восьмій позиції, тоді як лідером став Google Gemini 2.5 Pro.

У дослідженні взяли участь майже 25 тисяч респондентів зі США та Великої Британії. Їм пропонували поспілкуватися з двома анонімними моделями та віддати голос за ту, з якою діалог був приємнішим і зрозумілішим.

Такий формат дозволив оцінити не тільки точність відповідей, а й стиль комунікації, довіру до бота та те, наскільки природно він веде розмову.

Хто увійшов до першої десятки

Переможцем став Gemini 2.5 Pro від Google. Користувачі відзначили його гнучкість, логічні відповіді та відчуття живої розмови. На другому місці — китайський DeepSeek v3, який отримав високі оцінки від старших респондентів.

Третю позицію посів Magistral Medium від французької Mistral — невеликої компанії, що змогла випередити гігантів у природності діалогу.

У топ-5 також увійшли Grok 4 та Grok 3 від xAI. Після оновлень моделі стали стриманішими в політичних темах і отримали більше балів за доброзичливість та етичність.

На восьмому місці — ChatGPT-4.1, який залишається наймасовішим за кількістю користувачів, але в оцінці людяності поступився конкурентам. Десятку замикають інші моделі Google — Gemma та Gemini 2.0 Flash.

Як оцінювали чат-ботів

Аналітики Humaine перевіряли моделі за чотирма напрямами:

Якість виконання завдань і логіка міркувань;

Уміння вести плавний діалог і підхоплювати зміни теми;

Стиль спілкування та подача інформації;

Рівень довіри, етичність і безпечність відповідей.

У підсумку з’ясувалося, що для більшості людей важливим є не лише точний результат, а й комфорт розмови — простота, зрозумілість і відсутність різких, машинних відповідей.

Дослідження показує тенденцію: користувачі дедалі більше очікують від чат-ботів природної поведінки та вміння підлаштовуватися під настрій співрозмовника — а не просто виконувати команду чи тестове завдання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що OpenAI готує сміливий апдейт — ChatGPT отримає окрему дорослу версію, доступну лише для повнолітніх користувачів.

