Холостяк 14 сезон 2 выпуск: интриги, свидания и первые фаворитки — когда и где смотреть

Сегодня, 24 октября 2025 года, на телеканале СТБ выйдет второй выпуск 14 сезона романтического реалити-шоу Холостяк.

Премьера начнется в 19:00 по киевскому времени. Шоу можно посмотреть на телеканале СТБ, а также на официальном сайте канала.

Какие интриги и испытания ждут героев самого популярного шоу — в материале.

Холостяк 14 сезон 2 выпуск: определил ли своих фавориток Тарас Цимбалюк после первой вечеринки

В этом году девушки будут бороться за расположение актера Тараса Цимбалюка, который стал объектом желания многих поклонниц его творчества.

Тарасу 35 лет, он снялся в сериалах Поймать Кайдаша, Кофе с кардамоном, Любовь и пламя, а также в фильмах, которые попадают на Netflix.

В премьере 14 сезона Холостяка Тарас Цимбалюк впервые увидел девушек, которые мечтают о любви, как в кино, и готовы на всё, чтобы завоевать его сердце.

Встреча прошла в антураже голливудской вечеринки с красной дорожкой, белым лимузином и импозантным Холостяком в качестве главной жемчужины действа.

Но несмотря на внешнее сияние и улыбки, которыми девушки награждали Холостяка и друг друга, ощущалось эмоциональное напряжение. Каждая оценивала соперниц и определяла свои шансы на победу в борьбе за сердце Холостяка.

Первый эпизод смог удивить нестандартными знакомствами, когда девушки пытались покорить Тараса Цимбалюка своей креативностью и искренностью, а иногда — и крайне откровенными разговорами.

А финал премьеры намекнул, что продолжение будет ещё более жарким.

У участниц шоу впереди первые индивидуальные свидания и групповые конкурсы, которые помогут Тарасу лучше узнать каждую из них.

Ожидается, что уже во втором выпуске некоторые девушки получат красные розы, а другие — покинут шоу.

Официальный тизер 2 выпуска намекает, что такого яркого шоу ещё не было!

Напомним: смотреть эфир 2 выпуска 14 сезона шоу Холостяк можно 24 октября, в пятницу в 19:00.

