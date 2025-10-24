Холостяк 14 сезон 2 випуск: інтриги, побачення та перші фаворитки — коли й де дивитися

Сьогодні, 24 жовтня 2025 року, на телеканалі СТБ вийде другий випуск 14 сезону романтичного реаліті Холостяк.
Прем’єра розпочнеться о 19:00 за київським часом. Головне романтичне реаліті країни можна подивитися на телеканалі СТБ, а також на офіційному сайті каналу.
Які інтриги та випробування чекають на героїв найпопулярнішого проєкту – у матеріалі.
Холостяк 14 сезон 2 випуск: чи визначив своїх фавориток Тарас Цимбалюк після першої вечірки
Цьогоріч головним героєм проєкту є актор Тарас Цимбалюк.
Йому 35 років, знявся в серіалах Спіймати Кайдаша, Кава з кардамоном, Кохання та Полум’я, а також у фільмах, які потрапляють на Netflix.
У прем’єрі 14 сезону Холостяка Тарас Цимбалюк вперше побачив героїнь проєкту.
Зустріч минула у стилі голлівудської вечірки, з червоною доріжкою, білим лімузином і імпозантним Холостяком у головній ролі.
Та, попри зовнішній блиск та посмішки, відчувалася емоційна напруга.
Перший епізод зміг здивувати нестандартними знайомствами, креативністю, щирістю, а інколи і вкрай відвертими розмовами.
А фінал прем’єри натякнув, що продовження буде ще гарячішим.
На героїнь реаліті чекають перші індивідуальні побачення та групові конкурси, які допоможуть Тарасу краще пізнати кожну з них.
Очікується, що вже в другому випуску окремі дівчата отримають червоні троянди, а інші — залишать проєкт.
Офіційний тизер 2 випуску натякає, що такого реаліті ще не було!
Нагадаємо: дивитися ефір 2 випуску 14 сезону Холостяка можна 24 жовтня, у п’ятницю, о 19.00.
