Холостяк 14 сезон 7 выпуск: что такое ДНК любви и с кем у Тараса Цымбалюка совпадет код

Шестой эпизод Холостяка 14 сезона, который вышел 21 ноября 2025 года, позволил зрителям пережить настоящую бурю эмоций.

Тарас Цымбалюк наконец-то по-настоящему сблизился с несколькими девушками — сначала побывал наедине с Надин Головчук, а затем и с Ириной Кулешиной.

Это спровоцировало массу ревности и споров, и еще больше разожгло страсти. На свиданиях прозвучали откровенные признания, а групповая встреча показала некоторых участниц совсем не в романтическом ореоле и заставила Холостяка серьезно задуматься об их искренности.

Так чего ожидать в 7 выпуске 14 сезона Холостяка и где, и когда его можно посмотреть — узнай в материале.

Холостяк 14: что будет в 7 эпизоде ​​от 28 ноября 2025 года

На этот раз темой выпуска станет ДНК любви, ведь любовь — это больше, чем эмоции и общие интересы, это связь на первичном уровне, когда подсознательно совпадают ценности, представления о семье, и влюбленные ощущают, что имеют общее корни, а значит, могут надеяться и на общее будущее.

7 выпуск 14 сезона Холостяка: откровенность на уровне ДНК

На этой неделе Тарас Цымбалюк вместе с ведущим Григорием Решетником встретят девушек в традиционных костюмах разных уголков Украины и вовлекут их в обряды и игры, которые таинственным образом “вписаны” в ДНК нашей нации.

А затем — другая неожиданность: индивидуальное свидание в горном сердце Украины — в Карпатах, где шум реки, тишина гор, смех и разговоры создают деликатную и очень личную «музыку» отношений.

Но романтика момента не скрывает главного вопроса: смогут ли Холостяк и героиня по-настоящему услышать друг друга?

7 выпуск 14 сезона Холостяка: испытание самим собой

В женском клубе 7 выпуска «Холостяка» девушек ждет болезненный разговор — о воспоминаниях детства с травматическими моментами, которые память пытается вытеснить в подсознание. Но именно эти переживания часто формируют взрослые отношения.

Кто-то из участниц встретит “маленькую себя”, а кто-то не справится с заданием и попытается убежать от испытания отчаянием и сожалением.

Особый момент ждет девушек в кузнице. Когда-то Тарас Цымбалюк готовился там к роли кузнеца в сериале Крепостная. И там он понял важную вещь: любовь, как и металл, нужно ковать вместе — в тепле, терпении и взаимности.

Вместе с Холостяком героиня попробует создать символический предмет и одновременно задать себе честный вопрос: готова ли она строить отношения, когда романтика отойдет на второй план и станет тяжело?

На церемонии роз 7 выпуска Тарасу Цымбалюку придется сделать непростой выбор, но в этот раз события развернутся неожиданно — и ход вечера изменится.

Источник информации и фото: СТБ.

