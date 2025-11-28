Холостяк 14 сезон 7 випуск: що таке ДНК любові і з ким у Тараса Цимбалюка співпаде код

Шостий епізод Холостяка 14 сезону, який вийшов 21 листопада 2025, дозволив глядачам пережити справжню бурю емоцій.

Тарас Цимбалюк нарешті по-справжньому наблизився до кількох дівчат — спершу побув наодинці з Надін Головчук, а потім і з Іриною Кулешиною.

Це спровокувало чимало ревнощів та суперечок, і ще більше розпалило пристрасті. На побаченнях прозвучали відверті зізнання, а групова зустріч показала деяких учасниць зовсім не у романтичному ореолі, і змусила Холостяка серйозно замислитися над їхньою щирістю.

Тож чого чекати у 7 випуску 14 сезону Холостяка і де, і коли його подивитися — дізнайся у матеріалі.

Холостяк 14: що буде у 7 епізоді від 28 листопада 2025

Дивись 7 випуск Холостяка — найромантичнішого проєкту національного телебачення — в ефірі каналу СТБ сьогодні, 28 листопада, о 19.00.

Цього разу темою випуску стане ДНК любові, адже кохання — це більше, ніж емоції та спільні інтереси, це зв’язок на первинному рівні, коли підсвідомо збігаються цінності, уявлення про родину, і закохані відчувають, що мають спільне коріння, тож можуть сподіватися і на спільне майбутнє.

7 випуск 14 сезону Холостяка: відвертість на рівні ДНК

Цього тижня Тарас Цимбалюк разом із ведучим Григорієм Решетником зустрінуть дівчат у традиційних костюмах різних куточків України та залучать їх до обрядів та ігор, які таємничим чином “вписані” в ДНК нашої нації.

А потім — інша несподіванка: індивідуальне побачення в гірському серці України — в Карпатах, де шум річки, тиша гір, сміх і розмови творять делікатну і дуже особисту музику стосунків.

Але романтика моменту не приховує найголовнішого питання: чи зможе Холостяк і героїня по-справжньому почути одне одного?

7 випуск 14 сезону Холостяка: випробування самим собою

У жіночому клубі 7 випуску Холостяка на дівчат чекає болісна розмова — про спогади дитинства з травматичними моментами, які пам’ять намагається витіснити у підсвідомість. Але ж саме ці переживання часто формують дорослі стосунки.

Хтось з учасниць зустріне “маленьку себе”, а хто не впорається з завданням і намагатиметься втекти від іспиту розпачем і жалем?

Особливий момент чекає на дівчат у кузні. Колись Тарас Цимбалюк готувався до ролі коваля у серіалі Кріпосна. І там він зрозумів важливу річ: любов, як і метал, треба кувати разом — у теплі, терпінні та взаємності.

Разом із Холостяком героїня спробує створити символічний предмет, а водночас поставити собі чесне питання: чи готова вона будувати стосунки, коли романтика відійде на другий план і буде важко?

На церемонії троянд 7 випуску Тарасу Цимбалюку доведеться зробити непростий вибір, але цього разу події розгортатимуться несподівано — і хід вечора зміниться.

Джерело інформації та фото: СТБ.

