Холостяк 14 сезон 8 выпуск: подарки, прикосновения, страстные танцы и признание без слов

Настала очередь 8 эпизода Холостяка — и ты вот-вот узнаешь, как звучит голос настоящей любви и как можно передать чувства языком тела, вещей и, конечно же, слов.

А ещё увидишь, кто из героинь нашёл дорожку к сердцу Тараса Цымбалюка, а кто покинет проект в этом выпуске — не пропусти эфир!

Смотри 8 выпуск Холостяка — самого популярного и самого романтичного проекта национального телевидения — в эфире канала СТБ сегодня, 5 декабря, в 19:00.

Холостяк 14: что будет в 8 эпизоде от 5 декабря 2025

Но сначала вернёмся на шаг назад: 7 выпуск Холостяка завершился, как никогда раньше! Тарасу Цымбалюку внезапно стало плохо, его госпитализировали, и церемонию роз вместо него провёл Григорий Решетник.

Розы получили пять участниц, ещё две взволнованно ждут решения Тараса. Проект покинула лишь Валерия Жуковская, 28-летняя спортсменка и мастер спорта по выездке. Что впереди?

8 выпуск 14 сезона Холостяка: подарки, страстные танцы — как заговорить языком любви

В новом 8 выпуске Холостяка на СТБ Тарас и девушки будут исследовать языки любви.

Начнётся всё с игры в подарки. Тарас принесёт мешочек с именами — и героини должны подготовить сюрприз для той участницы, которую им подкинет случай.

Кто-то будет пытаться понять другую по-настоящему, а кто-то выберет более простые решения. Подарок как тест на искренность — неожиданно честная штука.

Далее — свидание, на котором говорят языком тела. Тарас Цымбалюк приглашает девушек выучить фрагмент румбы — танца, который ничего не прощает: ни скованности, ни фальши.

Ритм вдвоём — и ты ничего не скроешь, и не спрячешься под маской идеальности.

Другое свидание этого выпуска — душевное и деликатное: прогулка по местам, важным для Тараса, которая превратится в маленькое путешествие в его мир.

Здесь слова рождаются сами — в коротких фразах, в признаниях, которые случаются между строк. Именно так Тарас пытается понять, способна ли девушка слышать его, а не только рассказывать о себе.

Новая неделя станет испытанием: найдут ли Холостяк и участницы общий язык любви — и кто именно сможет сказать то, самое главное?

Напоминаем: новый эмоциональный 8 выпуск 14 сезона Холостяка — 5 декабря в 19:00 на СТБ.

Источник фото: СТБ.

Больше подробностей о том, что происходило в предыдущем выпуске, — в нашем другом материале. Читай, кто покинул Холостяк 14 в 7 выпуске: искренние разговоры на свиданиях и непростые решения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!