Холостяк 14 сезон 8 випуск: подарунки, дотики, палкі танці та зізнання без слів

Настала черга 8 епізоду Холостяка — і ти от-от дізнаєшся, як звучить голос справжнього кохання, і як можна передати почуття мовою тіла, речей, і, звичайно ж, слів.

А ще побачиш, хто з героїнь знайшов доріжку до серця Тараса Цимбалюка, а хто покине проєкт у цьому випуску — не пропусти ефір!

Дивись 8 випуск Холостяка — найпопулярнішого і самого романтичного проєкту національного телебачення — в ефірі каналу СТБ сьогодні, 5 грудня, о 19.00.

Холостяк 14: що буде у 8 епізоді від 5 грудня 2025

Але спочатку повернемося на крок назад: 7 випуск Холостяка завершився, як ніколи раніше! Тарасу Цимбалюку раптово стало зле, його госпіталізували, і церемонію троянд замість нього провів Григорій Решетник.

Троянди отримали п’ятеро учасниць, ще дві схвильовано чекають рішення Тараса. Проєкт покинула лише Валерія Жуковська, 28-річна спортсменка та майстриня спорту з виїздки. Що попереду?

Читати на тему Тарас Цимбалюк: у яких фільмах та серіалах можна побачити нового Холостяка Зібрали для тебе добірку українських фільмів та серіалі з Тарасом Цимбалюком.

8 випуск 14 сезон Холостяка: подарунки, пристрасні танці — як заговорити мовою кохання

У новому 8 випуску Холостяка на СТБ Тарас і дівчата досліджуватимуть мови кохання.

Почнеться все з гри у подарунки. Тарас принесе мішечок з іменами — і героїні мають підготувати сюрприз для тієї з дівчат, яку їм принесе випадок.

Хтось намагатиметься зрозуміти іншу по-справжньому, а хтось обере простіші рішення. Подарунок, як тест на щирість — несподівано чесна штука.

Далі — побачення, на якому говорять мовою тіла. Тарас Цимбалюк запрошує дівчат вивчити фрагмент румби — танцю, який нічого не пробачає: ні скутості, ні фальші.

Ритм удвох — і ти нічого скриєш, і не сховаєшся під маскою ідеальності.

Інше побачення цього випуску — душевне і делікатне: прогулянка місцями, важливими для Тараса, яка перетвориться на маленьку подорож у його світ.

Тут слова народжуються самі — в коротких фразах, у зізнаннях, які трапляються між рядків. Саме так Тарас намагається зрозуміти, чи дівчина здатна чути його, а не лише розповідати про себе.

Новий тиждень стане випробуванням: чи знайдуть спільну мову кохання Холостяк та учасниці — і хто саме зможе сказати те, найголовніше?

Нагадаємо: новий емоційний 8 випуск 14 сезону Холостяка — 5 грудня о 19:00 на СТБ.

Джерело фото: СТБ.

Більше подробиць, що відбувалося у попередньому випуску — у нашому іншому матеріалі. Читай, хто покинув Холостяк 14 у 7 випуску: щирі розмови на побаченнях та непрості рішення.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!