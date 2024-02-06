Чтобы припев звучал, как манифест! Джамала дала советы, как усилить украинскую песню на Евровидении-2024

Украинцы уже выбрали своего представителя на Евровидение-2024, о дуэте Jerry Heil и alyona alyona также узнали в мире. Наши представительницы будут теперь бороться за победу с другими конкурсантами в Швеции.

Певица, народная артистка Украины, судья Нацотбора на Евровидение-2024 Джамала рассказала Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини, как победить на Евровидении в Мальме представителям Украины дуэта Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa & Maria.

Как усилить песню Jerry Heil и alyona alyona — Teresa & Maria

— Я посоветовала исполнительницам готовиться петь вживую. Очень важный момент, когда мы выбираем песню, и людям уже нравится песня, еще перед нацотбором, иногда забывают, что в аудиозаписи можно добавить много бэквокалов и обработать голос. А на сцене ты один на один со своими эмоциями и голосом.

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Я посоветовала готовиться именно вокально, возможно добавить больше бэквокалов. Ведь на сцене можно шесть человек, а за сценой — сколько хочешь.

Хочется усилить этот припев, чтобы он действительно был чем-то вроде манифеста, хочется больше голосов и больше силы голоса. Так что я бы посоветовала добавить такие моменты, чтобы песня действительно звучала мощно, — говорит артистка.

Джамала делится, что трудно говорить о том, займет ли песня Teresa & Maria лидерские позиции. Ведь никто не знает, как отреагируют зрители, букмекеры и жюри на песню даже после первой репетиции. Певица поделилась опытом, что ее песня была в конце списка, но после первой репетиции поднялась на третью строчку у букмекеров.

Джамала также считает, что Украина должна участвовать в таких конкурсах, чтобы мир не забывал о нас.

Если ты пропустил(-а) нацотбор на Евровидение, то ранее мы рассказывали, как прошел нацотбор. Узнай все интересные моменты.

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