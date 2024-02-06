Щоб приспів звучав як маніфест! Джамала дала поради, як посилити українську пісню на Євробаченні-2024

Українці вже обрали свого представника на Євробачення-2024, про дует Jerry Heil та alyona alyona також дізналися у світі. Наші представниці тепер боротимуться за перемогу з іншими конкурсантами у Швеції.

Співачка, народна артистка України, суддя Нацвідбору на Євробачення-2024 Джамала розповіла Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини, як перемогти на Євробаченні у Мальме представникам від України дуету Jerry Heil та alyona alyona з піснею Teresa & Maria.

Як посилити пісню Jerry Heil та alyona alyona — Teresa & Maria

— Я порадила дівчатам готуватися співати наживо. Дуже важливий момент, коли ми обираємо пісню, і людям вже подобається пісня, ще перед нацвідбором, вони іноді забувають, що в аудіозаписі можна додати багато беквокалів та обробити голос. А на сцені ти сам на сам зі своїми емоціями та голосом.

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Я порадила готуватися саме вокально, можливо, додати більше беквокалів. Адже на сцені можна шість людей, а за сценою — скільки хочеш.

Хочеться зміцнити цей приспів, щоб він дійсно був таким на кшталт маніфесту, тому хочеться більше голосів і більше сили голосу. То ж я порадила б додати такі моменти, щоб пісня дійсно звучала потужно, — говорить артистка.

Джамала каже, що важко говорити про те, чи займе пісня Teresa & Maria лідерські позиції. Адже ніхто не знає, як відреагують глядачі, букмекери та журі на пісню навіть після першої репетиції. Співачка поділилася досвідом, що її пісня була у кінці списку, але після першої репетиції піднялася на 3 сходинку у букмекерів.

Джамала також вважає, що Україна має брати участь у таких конкурсах, щоб світ не забував про нас.

Якщо ти пропустив(-ла) нацвідбір на Євробачення, то раніше ми розповідали, як пройшов нацвідбір. Дізнайся про всі цікаві моменти.

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