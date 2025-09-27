Майли Сайрус призналась, что помогло ей прожить пять лет без алкоголя

Поп-звезда Майли Сайрус призналась, что именно садоводство помогло ей сохранить трезвость и чувствовать землю под ногами. В этом году артистка отмечает пятую годовщину отказа от алкоголя. Об этом звезда рассказала в комментарии The Independent.

Садоводство — это то, что ты делаешь для себя. Когда мы так много делимся собой, провести несколько минут с чем-то простым — посеять семена или позаботиться о цветах — это становится очень личным процессом, — объяснила исполнительница.

По словам певицы, простые вещи стали частью ее новой практики:

Это стало лекарством, которое помогло мне укрепить трезвый образ жизни. Это как йога: выйти на природу, сделать что-то руками и найти творческий выход, который не связан со славой или успехом.

Сайрус вспомнила, что ее двор однажды буквально превратился в цветочную сказку благодаря другу и фотографу Виджату Мохиндре.

Именно он разбросал семена, и когда певица вернулась домой, на склоне уже распустилось около 10 тысяч ромашек и десятки видов роз. Она описала это зрелище как настоящий сад сказочной принцессы.

Майли отказалась от алкоголя в 2020 году, а от курения марихуаны — еще в 2017-м. Она признает, что ненадолго вернулась к спиртному во время пандемии, но вскоре окончательно сделала выбор в пользу трезвости:

Я знаю, что мне нужно было упасть еще раз. И я просто, я должна была. Иначе этого никогда бы не произошло. Я бы просто никогда здесь не сидела.

Что известно о певице

Майли Сайрус — одна из самых ярких поп-звезд современности, начавшая карьеру еще в детстве. Всемирную славу она получила благодаря сериалу Hannah Montana, а затем — своей сольной музыке. Ее хиты Wrecking Ball, Party in the USA и недавний Flowers становились мировыми сенсациями и возглавляли музыкальные чарты.

В мае 2025 года артистка представила новый альбом Something Beautiful.

Однако, в отличие от многих коллег, Сайрус уже более десяти лет не отправляется в масштабные гастрольные туры — последний официальный состоялся еще в 2014 году. Вместо этого она отдаёт предпочтение отдельным выступлениям и студийной работе.

Несмотря на яркий успех на сцене, певица не скрывает личных вызовов. Она неоднократно откровенно рассказывала о своей борьбе с зависимостью и поиске стабильности.

В июльском интервью для Good Morning America Сайрус подчеркнула, что именно трезвость позволила ей почувствовать внутреннее равновесие:

Действительно трудно сохранять трезвость, когда ты в дороге. Стабильность — это опора в моей жизни. И ничего из того, что я создаю, не было бы возможно без такого образа мышления.

