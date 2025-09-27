Майлі Сайрус зізналася, що допомогло їй прожити п’ять років без алкоголю

Поп-зірка Майлі Сайрус зізналася, що саме садівництво допомогло їй зберегти тверезість і відчувати ґрунт під ногами. Цьогоріч артистка святкує п’яту річницю відмови від алкоголю. Про це зірка розповіла в коментарі The Independent.

Садівництво — це те, що ти робиш для себе. Коли ми так багато ділимося собою, провести кілька хвилин з чимось простим — посіяти насіння чи подбати про квіти — це стає дуже особистим процесом, — пояснила співачка.

За словами співачки, прості речі стали частиною її нової практики:

Це стало ліками, які допомогли мені зміцнити тверезий спосіб життя. Це як йога: вийти на природу, зробити щось руками та знайти творчий вихід, який не пов’язаний зі славою чи успіхом.

Сайрус згадала, що її двір одного разу буквально перетворився на квіткову казку завдяки другові та фотографу Віджату Мохіндрі.

Саме він розкидав насіння, і коли співачка повернулася додому, на схилі вже розквітло близько 10 тисяч ромашок та десятки видів троянд. Вона описала це видовище як справжній сад казкової принцеси.

Майлі відмовилася від алкоголю у 2020 році, а від куріння марихуани — ще у 2017-му. Вона визнає, що коротко повернулася до спиртного під час пандемії, але згодом остаточно зробила вибір на користь тверезості:

Я знаю, що мені потрібно було впасти ще раз. І я просто, я мусила. Цього ніколи б так не сталося. Я б просто ніколи тут не сиділа.

Що відомо про співачку

Майлі Сайрус — одна з найяскравіших поп-зірок сучасності, яка починала кар’єру ще в дитинстві. Світову славу вона отримала завдяки серіалу Hannah Montana, а згодом — своїй сольній музиці. Її хіти Wrecking Ball, Party in the USA та нещодавній Flowers ставали світовими сенсаціями й очолювали музичні чарти.

У травні 2025 року артистка презентувала новий альбом Something Beautiful. Втім, на відміну від багатьох колег, Сайрус вже понад десять років не вирушає у масштабні гастрольні тури — останній офіційний тур відбувся ще у 2014 році. Натомість вона віддає перевагу окремим виступам і студійній роботі.

Попри яскравий успіх на сцені, співачка не приховує особистих викликів. Вона неодноразово відверто розповідала про свою боротьбу з залежністю та пошук стабільності.

У липневому інтерв’ю для Good Morning America Сайрус наголосила, що саме тверезість дозволила їй відчути внутрішню рівновагу:

Дійсно важко зберігати тверезість, коли ти в дорозі. Стабільність — це стовп у моєму житті. І нічого з того, що я створюю, не було б можливим без такого способу мислення.

