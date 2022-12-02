Атмосфера Востока повышает уровень страсти! Как прошел 6 выпуск шоу Холостяк и кто покинул проект

Шестой выпуск шоу Холостяк 12 был полон неожиданностей для участниц и страстных сближений. Алекс Топольский продолжил испытывать чувства в Дубай и не оставляет попытки найти даму своего сердца на проекте.
Что ж, мы желаем ему удачи и рассказываем тебе, как прошел 6 выпуск Холостяка 12 и кто покинул шоу на этот раз.
Алекс Топольский и Саша решили бороться со страхом высоты, поэтому выбрали для себя прыжки с вышки в экстрим-парке.
Но все не так просто, во время процесса пара еще и обсуждала, что им нравится друг в друге.
А завершили свидание созданием совместного альбома с фотографиями.
Экстрим продолжился. Следующими его ценителями стали Алина и Катя.
Алекс катал девушек на мотоцикле вдоль пустыни и помогал им и самостоятельно водить “металлического зверя”.
Алекс катал девушек на мотоцикле вдоль пустыни и помогал им и самостоятельно водить “металлического зверя”.
Хотя Алина, обожающая мотоциклы, видимо, заценила эту идею больше, Топольский поцеловал Катю на свидании. Так пара романтично и встретила закат.
Пара испытывала свои эмоции на высоте. Алекс и Саша Мудра говорили откровенно о жизни, рассекая воздух на вертолете.
Разговоры о детстве, интрига о пирсинге и поцелуй – да, это свидание было на высоте во всех смыслах.
Ну, кто бы ни хотел сейчас выплеснуть свои эмоции, разбивая все вокруг? Алекс и Вика – не исключение.
Так что на индивидуальном свидании пара крушила технику в смеш-руме.
Интересный способ увидеть друг друга с другой стороны.
Алекс Топольский повел участницу шоу Холостяк Юлию в один из самых больших в мире океанариумов на индивидуальное свидание.
После романтического заплыва подарил ей золотые серьги с жемчужинками.
На церемонии роз была не только восточная атмосфера Дубая, девушки оделись в красивые вечерние платья соответствующего стиля.
Но без интриги не обошлось. Накануне Алекс Топольский узнал из эксперимента на шоу, что девушки говорят друг о друге.
Его удивило, что участницы пытались унизить соперниц и некрасиво высказывались.
Его удивило, что участницы пытались унизить соперниц и некрасиво высказывались.
Холостяк отменил церемонию. Решил все обдумать.
Хотя Алекс и не знал, кто именно что говорил, ведь голоса девушек были изменены во время эксперимента, но, видимо, это может повлиять на его выбор в следующую пятницу. Да-да, в 6 выпуске Холостяка никто не покинул проект.
А мы тем временем напомним тебе, как прошел 5 выпуск Холостяка в прошлую пятницу.