Атмосфера Сходу підвищує рівень пристрасті! Як пройшов 6 випуск шоу Холостяк та хто покинув проект

Шостий випуск шоу Холостяк 12 був сповнений несподіванок для учасниць та пристрасних зближень. Алекс Топольський продовжив випробовувати почуття у Дубай та не покидає спроби відшукати даму свого серця на проекті.
Що ж, ми бажаємо йому успіху і розповідаємо тобі, як пройшов 6 випуск Холостяка 12 та хто покинув шоу цього разу.
Алекс Топольський і Саша вирішили боротися зі страхом висоти, тож обрали для себе стрибки з вишки в екстрим-парку.
Та все не так просто, під час всьо процесу, пара ще й обговорювала, що їм подобається одне в одному.
А завершили побачення створенням спільного альбому з фотографіями.
Екстрим продовжився. Наступними його поціновувачками стали Аліна та Катя.
Алекс катав дівчат на мотоциклі вздовж пустелі та допомагав їм і самостійно водити “металевого звіра”.
Алекс катав дівчат на мотоциклі вздовж пустелі та допомагав їм і самостійно водити “металевого звіра”.
Хоч Аліна, яка обожнює мотоцикли, певне, зацінила цю ідею більше, Топольський поцілував Катю на побаченні. Так пара романтично зустріла захід сонця.
Пара випробовувала свої емоції на висоті. Алекс та Саша Мудра говорили відверто про життя, розсікаючи повітря на вертольоті.
Розмови про дитинство, інтрига про пірсинг та поцілунок — так, це побачення було на висоті у всіх сенсах.
Ну, хто б не хотів зараз виплеснути свої емоції, розбиваючи усе навкруги? Алекс і Віка — не виняток.
Тож на індивідуальному побаченні пара трощила техніку у смеш-румі.
Цікавий спосіб побачити одне одного з іншого боку.
Алекс Топольський повів учасницю шоу Холостяк Юлію в один із найбільших у світі океанаріумів на індивідуальне побачення.
Після романтичного запливу подарував їй золоті сережки з перлинками.
На церемонії троянд була не лише східна атмосфера Дубая, дівчата увібралися у гарні вечірні сукні відповідного стилю.
Але без інтриги не обійшлось. Напередодні Алекс Топольський дізнався з експерименту на шоу, що дівчата говорять одна про одну.
Його здивувало, що учасниці намагались принизити суперниць і негарно висловлювалися.
Його здивувало, що учасниці намагались принизити суперниць і негарно висловлювалися.
Тож Холостяк скасував церемонію. Вирішив все обдумати.
Хоч Алекс і не знав, хто саме що говорив, адже голоси дівчат були змінені під час експерименту, але, певне, це може плинути на його вибір наступної п’ятниці. Так-так, у 6 випуску Холостяка ніхто не покинув проект.
А ми тим часом нагадаємо тобі, як минув 5 випуск Холостяка минулої п’ятниці.