Атмосфера Сходу підвищує рівень пристрасті! Як пройшов 6 випуск шоу Холостяк та хто покинув проект

Шостий випуск шоу Холостяк 12 був сповнений несподіванок для учасниць та пристрасних зближень. Алекс Топольський продовжив випробовувати почуття у Дубай та не покидає спроби відшукати даму свого серця на проекті.

Що ж, ми бажаємо йому успіху і розповідаємо тобі, як пройшов 6 випуск Холостяка 12 та хто покинув шоу цього разу.

Побачення з Сашею — екстрим-парк

Алекс Топольський і Саша вирішили боротися зі страхом висоти, тож обрали для себе стрибки з вишки в екстрим-парку.

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Та все не так просто, під час всьо процесу, пара ще й обговорювала, що їм подобається одне в одному.

А завершили побачення створенням спільного альбому з фотографіями.

Побачення з Аліною і Катею у пустелі

Екстрим продовжився. Наступними його поціновувачками стали Аліна та Катя.

Алекс катав дівчат на мотоциклі вздовж пустелі та допомагав їм і самостійно водити “металевого звіра”.

Хоч Аліна, яка обожнює мотоцикли, певне, зацінила цю ідею більше, Топольський поцілував Катю на побаченні. Так пара романтично зустріла захід сонця.

Побачення з Сашею Мудрою — вертоліт

Пара випробовувала свої емоції на висоті. Алекс та Саша Мудра говорили відверто про життя, розсікаючи повітря на вертольоті.

Розмови про дитинство, інтрига про пірсинг та поцілунок — так, це побачення було на висоті у всіх сенсах.

Побачення з Вікою у смеш-румі

Ну, хто б не хотів зараз виплеснути свої емоції, розбиваючи усе навкруги? Алекс і Віка — не виняток.

Тож на індивідуальному побаченні пара трощила техніку у смеш-румі.

Цікавий спосіб побачити одне одного з іншого боку.

Побачення з Юлею під водою

Алекс Топольський повів учасницю шоу Холостяк Юлію в один із найбільших у світі океанаріумів на індивідуальне побачення.

Після романтичного запливу подарував їй золоті сережки з перлинками.

Хто покинув шоу Холостяк 12 у 6 випуску

На церемонії троянд була не лише східна атмосфера Дубая, дівчата увібралися у гарні вечірні сукні відповідного стилю.

Але без інтриги не обійшлось. Напередодні Алекс Топольський дізнався з експерименту на шоу, що дівчата говорять одна про одну.

Його здивувало, що учасниці намагались принизити суперниць і негарно висловлювалися.

Тож Холостяк скасував церемонію. Вирішив все обдумати.

Хоч Алекс і не знав, хто саме що говорив, адже голоси дівчат були змінені під час експерименту, але, певне, це може плинути на його вибір наступної п’ятниці. Так-так, у 6 випуску Холостяка ніхто не покинув проект.

А ми тим часом нагадаємо тобі, як минув 5 випуск Холостяка минулої п’ятниці.