За кулисами мультфильма: кто озвучивает известных героев и как делается украинская мультипликация

Украинская культура начинается с малого: с зернышка, с капли, с детей и зарождения их мировоззрения. Ведь каждое поколение всю свою жизнь ретранслирует то, что впитывали представители той или иной эпохи в своем детстве.

Фундаментом украинской нации через 20 лет является то, что существует уже сейчас. Для детей таким продуктом однозначно есть мультфильмы и анимации. Любимые герои учат добру, жизненным ценностям, дружбе и многим вещам, которые понадобятся в жизни.

Но было ли тебе интересно, что происходит за кулисами мультфильма? Чьим голосом говорит любимый герой и действительно ли сейчас становится больше украиноязычных мультиков — разбираемся в этом вместе с экспертами и актерами украинского дубляжа.

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Историческая справка: первый украинский дубляж мультфильма

Украинской мультипликации в этом году исполняется 95 лет. Конечно, за это время методы создания мультиков очень изменились: от схематических кукол, через пластилиновые фигурки к компьютерной графике и качественной живой картинке.

Из-за советской политики с тех пор осталось совсем мало украиноязычных мультфильмов. Такая ситуация сохранялась и после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

А вот с 2006 года в крупных городах страны начали появляться новые студии дубляжа, а рынок украиноязычного контента резко возрос.

Тогда, после долгой судебной волокиты, украинцы таки завоевали право ходить на кино- и мультипремьеры, дублированные на украинском языке.

Одним из первых зарубежных анимационных фильмов, озвученных на украинском языке, стал мультфильм Тачки. Произошло это в том же 2006 году, на студии Pteroduction Sound, а перевод исполнил Олекса Негребецкий, прославившийся своей адаптацией сериала Альф для канала ICTV.

Тогда любимые герои заговорили голосами Ольги Сумской, Остапа Ступки, Юрия Коваленко, Андрея Середы, Александра Игнатуши и других.

Кто озвучивает иностранные мультики на украинском

За девять лет российско-украинской войны и год полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины отечественный сегмент украиноязычных мультфильмов значительно вырос.

Увеличилось не только производство продукции, но и появились новые студии дубляжа. Например, недавно Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн стали официальными партнерами Netflix.

Среди крупнейших фан-даб-студий дублирования и озвучивания на украинском языке, сегодня работающих на нашем рынке, есть Цікава ідея (ЦІ), ТО Струґачка, НеЗупиняйПродакшн, DniproFilm / HDRezka Studio.

“Передать, какая она нежная, уверенная и упорная”

Украинская телеведущая канала ICTV Юлия Зорий — одна из тех, кто присоединился к созданию украинского дубляжа для иностранных мультфильмов. На ее счету — работа над семейным фильмом Мой домашний крокодил, где она озвучила яркую миссис Примм.

А вот дубляж мультфильма был первым ее опытом озвучивания. В мультфильме В поисках Немо ее голосом заговорила рыбка Дори.

— Это было во время учебы. Мне всегда очень импонировала эта рыбка Дори — ее упорство и даже провалы в памяти! Очень хотела озвучить именно ее и была счастлива, когда мне дали этот кусочек, — рассказывает Юлия.

За время учебы я озвучила три мультика: Семейку Адамсов, где моим голосом говорила старушка Адамсов, а также одну из героинь мультика Семейки Крудсов.

Процесс дубляжа очень интересный: ты смотришь на характер героя, пытаешься физически пережить все то, что происходит с твоим героем. Например, если надо было сказать что-нибудь заспанным голосом, я действительно ложилась или опиралась на что-то, — вспоминает телеведущая.

Но, по ее словам, в процессе действительно возникают трудности с эмоциями. Ведь даже очень сентиментальному человеку могут тяжело даваться драматические монологи.

— Я всегда ищу что-то из собственного опыта, смотрю на актеров и пытаюсь пропустить все через себя, чтобы получить желаемый результат.

Юлия Зорий рассказывает, что перед озвучкой она пытается не есть, но выпить травяной чай — так она себя чувствует более комфортно. Также не забывает об упражнениях для артикуляционного аппарата и мышц, работает с дыханием.

Мне нравится эта работа, потому что голосом можно столько всего попробовать! Здесь тебе и роль высокомерных людей или наоборот — добрых и нежных, то есть спектр очень широкий.

Для Юлии дубляж — это отдушина, ведь от актерской деятельности она пока отказалась. При любых предложениях на озвучку героев она всегда соглашается, чтобы воплотить новый опыт в жизни.

“Это не похоже ни на театр, ни на кино”

Студент Киевского национального университета культуры и искусств Иван Билаш работает актером дубляжа. Он рассказывает: с детства мечтал озвучивать любимых героев.

— В 11 лет удалось попасть на озвучку мультфильма, но потом начал ломаться голос, так что снова меня не позвали, — делится он.

Но я всегда увлекался украинским дубляжом. Быть его частью было для меня мечтой.

Чтобы хорошо звучать, он выполняет ряд упражнений по сценической речи: просто на согласные, а потом уже и на тексты, чтобы не только четкость произношения была, но и мысль доносилась.

— Что тебе нравится в работе над озвучкой?

— Честно — все. Это не похоже ни на театр, ни на кино, потому что ты существуешь только голосом, должен попасть не только “в губы”, но и в состояние героя. Это отличается от театра, где ты долго готовишься, наблюдаешь, репетируешь несколько месяцев. В кино ты часто репетируешь уже на площадке, но читаешь текст за несколько дней до съемки и имеешь возможность с ним поработать.

А в дубляже ты заходишь непосредственно к микрофону, раскрываешь впервые увиденный текст и сразу должен быть включен. Ты должен быть четким и смелым здесь и сейчас, существовать сразу — это очень интересно.

“Главное — выйти из персонажа”

Успешный украинский стендап-комик Василий Байдак рассказывает: за не очень длинную карьеру актера дубляжа он уже нашел любимого героя.

На его счету несколько персонажей из мультфильма Книга-путешествие, он также озвучил несколько мультфильмов, которые сам нарисовал. Но, конечно, самая серьезная его работа — это Пес Патрон.

— Какая работа тебе запомнилась больше всего?

— Конечно, работа над озвучиванием персонажа Бубуха в мультфильме Пес Патрон. Это была озвучка с полным погружением в персонажа. Бубух действительно не тот, кем кажется.

Он — глубокий персонаж. И найти эти ключи характера в персонаже было необходимо, прежде чем начинать озвучивание, — делится Байдак.

Главное — выйти из персонажа, не оставаться в нем. Я долго не мог выйти из персонажа Бубуха, вжился в его роль.

— Пришлось даже состричь волосы, чтобы перестать быть визуально похожими! Это тоже не помогло, так что только с помощью медитаций я сумел вернуть предыдущего себя, — признается актер.

Современная украинская анимация: как война повлияла на украинский сегмент

Война в Украине стала катализатором многих сфер жизни. Среди основного — заметный толчок для искусства и культуры, образования и самоидентификации, выработка собственного продукта, ориентированного на украинцев.

Из-за превосходства российского продукта наши дети буквально выросли на выдумках об основании “великой России”, “матери городов русских”, знали и помнили только российских героев или деятелей — в большинстве своем тех, которых Россия на самом деле присвоила себе из историй других стран, в том числе и Украины.

К счастью, сейчас в Украине и за ее пределами остаются люди, умеющие качественно производить и снимать продукт. Во время войны вышли многие украинские мультики, которые по-настоящему рассказывают об истории нашей страны и актуальных событиях.

Среди таких людей — Алена и Сергей Тученко. Они родом из Лисичанска и еще в 2014 году начали снимать украиноязычные мультики для детей, несмотря на давление местного населения. О своей работе и сложностях при производстве контента они рассказали для Вікна-новини.

— Как вы решились снимать мультики и мечтали ли о такой работе раньше?

— С весны до середины лета 2014 наш родной Лисичанск в Луганской области находился во временной оккупации. По улицам родного города разгуливали вооруженные бандиты и ездила военная техника оккупантов. И именно в это время в нашей семье родился сын Максим, — рассказывает Алена Тученко.

В июле 2014 года Вооруженные силы Украины с тяжелыми боями освободили Лисичанск. А семья твердо решила, что их ребенок будет воспитываться в лучших традициях, чтобы он четко идентифицировал себя украинцем.

— Когда Максиму было три года, ему стало интересно смотреть познавательные мультики.

Удобнее всего их было смотреть в YouTube, но сразу стала очевидной проблема нехватки украинского контента в этом сегменте, — делится женщина.

Никто в нашей семье не имел творческих профессий, муж — энергетик, я — экономист. Но у нас были неплохие навыки работы с компьютером, и мы решили попытаться нарисовать мультик самостоятельно. Я написала сценарий, а муж начал учиться работать с программами для мультипликаторов.

Наш первый мультик был о цифрах. Максиму он очень понравился, и мы решили загрузить его в YouTube. Мы были очень удивлены, что люди с удовольствием смотрели наши работы и оставляли положительные отзывы.

Позже Максим сам приобщился к созданию мультиков как сценарист, а иногда и как диктор. Так родился YouTube-канал Хмаринка.

А еще Алена делится: они с мужем никогда не мечтали стать мультипликаторами. И до сих пор считают, что не стали ими сполна.

— Создавать украинский контент — наше семейное хобби, мы работаем с мужем по основной специальности. Кроме детского канала мы уже имеем научно-познавательный Хмаринка Science и исторический Хмаринка History.

— А каковы основные этапы работы над мультиком?

— Сначала пишется сценарий. Подробно прописываются все подробности будущей анимации. На втором этапе выполняется озвучка персонажей: сначала это тоже была чисто моя часть работы, но иногда ее выполнял Максим, иногда — вся семья.

Для некоторых работ мы привлекали профессиональных дикторов. Последние этапы были за мужем — это рисование анимации и монтаж готового видео.

Полномасштабное вторжение России коренным образом изменило нашу жизнь, как и жизнь всех украинцев.

В начале марта 2022 года с одним чемоданом эвакуационным поездом мы были вынуждены покинуть город. Оборудование для создания видео уже не было, что коренным образом изменило этапы создания.

Алена говорит: в Хмельницком, куда они переехали из опасности, жил их друг Олег Ровинец. Он и настоял, что останавливаться не стоит. Украинский контент, тем более для детей, сейчас как никогда актуален.

— Для создания видео мы начали приобщать волонтеров и фрилансеров, разделять работу между разными людьми. Конечно, делать хорошие мультики в таких условиях не получалось, но украинским контентом наш канал наполнялся. Уже в Хмельницком мы сделали подборку аудиосказок и патриотические мультфильмы об острове Змеином и Птице из стали.

Олег Ровинец занимался сбором средств для выполнения этих работ, а Тученко выполняли редакторские и координационные функции.

— Что вам больше всего нравится в работе?

— Вообще, процесс создания мультика тяжелый, но интересный. Интересно координировать работу разных специалистов, видеть, как из написанной идеи выходит довольно неплохой анимационный фильм. Приятно общаться со специалистами в данной сфере.

Но больше всего нравится получать одобрительные отзывы от детей и родителей, чувствовать свою причастность к информационной борьбе с врагом.

Потому что мы искренне верим, что это наш вклад в искоренение российского из украинского сегмента YouTube и благодаря нам меньше российского контент-мусора попадет в головы маленьких украинцев, — делится Алена.

— Расскажите, какая ситуация с украинским сегментом мультиков на разных платформах сейчас?

— На самом деле, за эти почти шесть лет, когда мы создали Хмаринку, ситуация значительно улучшилась. Помимо любительских работ, таких как наши, появляются и профессиональные мультики на украинском. Но еще есть над чем работать: контента должно быть в десятки, а то и в сотни раз больше.

Потому что дети разные, и каждый по своему вкусу должен получить контент на украинском языке. Да и даже на одну тему контента должно быть много, чтобы было многообразие.

Только при таких условиях дети и их родители не будут или по крайней мере будут меньше смотреть российского контента. Потому что оно очень часто в обертке детского мультика несет пропаганду об “одном народе”, а то и еще хуже, — заключает Алена.

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