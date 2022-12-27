Леся Никитюк, Григорий Решетник, Катя Осадчая: как украинские звезды украшают елки в этом году

Новогодние праздники в этом году для всей Украины имеют особое значение.

Несмотря на войну, которая принесла в наши дома боль, слезы и тревогу, многим из нас все же хочется окунуться в рождественское чудо хотя бы ненадолго.

Украинские звезды — не исключение. Смотри подборку Вікон, как в этом году украсили новогодние елки звезды украинского шоу-бизнеса.

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Леся Никитюк

Женщина опубликовала фото на фоне украшенной новогодней елки, камина и вместе с домашним любимцем — собакой Рафиком и племянницей Полиной.

Особенностью рождественской елки Леси стал трезубец, который украшает вершину дерева и стал отличной альтернативой звезде.

Даша Квиткова

Блогер также решила украсить елку в этом году.

Даша опубликовала видео на фоне новогодней елки в своем профиле в Instagram вместе с маленьким сыном Львом и добавила подпись: “Время вдвоем”.

Григорий Решетник

Телеведущий показал фото счастливой и улыбающейся семьи на фоне украшенной в красных оттенках новогодней елки.

Григорий Решетник рассказал, что, несмотря на отсутствие воды, света и отопления в течение 18 часов, дети были рады получить подарки под елкой на день Святого Николая.

Саша Бо

Девушка решила поделиться с аудиторией фотографиями новогодних игрушек, висящих на елке, и показала общий вид украшенной новогодней красавицы.

В этом году Саша решила не вешать на елку ни одного шарика. Вместо этого дерево украсили игрушечными шишками, перьями, птичками, шампанским и подсветили гирляндой.

Катя Осадчая

Семейным фото на фоне украшенной елки поделилась и Катя Осадчая. На фото телеведущая вместе с мужем Юрием Горбуновым и двумя сыновьями Иваном и Даниилом.

Катя поздравила подписчиков с Рождеством Христовым и наступающими праздниками и написала:

Несмотря на все мы, продолжаем жить, продолжаем создавать праздники для себя и для своих семей, продолжаем работать в полной темноте, потому что нас не сломать, продолжаем бороться, продолжаем жить, потому что правда за нами. Мы — самые сильные люди мира, мы верим только в нас, мы настроены идти до конца.

Настя Каменских

С Рождеством поздравила своих подписчиков и Настя Каменских. Певица опубликовала фото на фоне трех украшенных елок и сидя на санках.

В заметке Настя поделилась, что в этом году праздники чувствуются иначе и все ждут только победы.

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