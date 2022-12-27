Леся Нікітюк, Григорій Решетнік, Катя Осадча: як українські зірки прикрашають ялинки цього року

Новорічні свята цього року для всієї України мають особливе значення.

Попри війну, що принесла у наші домівки біль, сльози та тривогу, багатьом із нас все-таки хочеться поринути у різдвяне диво хоча б ненадовго.

Українські зірки — не виняток. Дивись добірку Вікон, як цьогоріч прикрасили новорічні ялинки зірки українського шоу-бізу.

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Леся Нікітюк

Жінка опублікувала фото на фоні прикрашеної новорічної ялинки, каміну та разом із домашнім улюбленцем — собакою Рафіком та племінницею Поліною.

Особливістю різдвяної ялинки Лесі став тризуб, що прикрашає вершину дерева і став чудовою альтернативою зірці.

Даша Квіткова

Блогерка також вирішила прикрасити ялинку цього року.

Даша опублікувала відео на фоні новорічної ялинки у своєму профілі в Instagram разом із маленьким сином Левом та додала підпис: “Час удвох”.

Григорій Решетнік

Телеведучий показав фото щасливої та усміхненої родини на фоні прикрашеної у червоних відтінках новорічної ялинки.

Григорій Решетнік розповів, що попри відсутність води, світла та опалення протягом 18 годин, діти були раді отримати подарунки під ялинкою на день Святого Миколая.

Саша Бо

Дівчина вирішила поділитися з аудиторією фотографіями новорічних іграшок, що висять на ялинці, та показала загальний вигляд прикрашеної новорічної красуні.

Цьогоріч Саша вирішила не вішати на ялинку жодної кульки. Натомість дерево прикрасили іграшковими шишками, пір’їнами, пташками, шампанським та підсвітили гірляндою.

Катя Осадча

Сімейним фото на фоні прикрашеної ялинки поділилася й Катя Осадча. На фото телеведуча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим та двома синами Іваном та Данилом.

Вона привітала підписників із Різдвом Христовим та прийдешніми святами й написала:

Попри все, ми продовжуємо жити, продовжуємо створювати свята для себе і для своїх сімей, продовжуємо працювати у суцільній темряві, бо нас не зламати, продовжуємо боротись, продовжуємо жити, бо правда за нами. Ми — найсильніші люди світу, ми віримо лише в нас, ми налаштовані йти до кінця.

Настя Каменських

З Різдвом привітала своїх підписників і Настя Каменських. Співачка опублікувала фото на фоні трьох прикрашених ялинок та сидячи на санчатах.

У дописі Настя поділилась, що цього року свята відчуваються інакше й усі чекають лише на перемогу.

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